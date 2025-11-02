Suscribete a
ABC Premium

Fallece un corredor al caer por un barranco de unos 20 metros en el monte Pajariel de Ponferrada

El helicóptero de rescate de la Junta evacuó el cadáver de la zona, inaccesible para vehículos, y lo transportó al hospital de El Bierzo

La prohibición de mover ganado deja en el aire la celebración del Toro Jubilo en Medinaceli

Rescate del cuerpo del joven corredor fallecido
Rescate del cuerpo del joven corredor fallecido AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un corredor de unos 30 años falleció en la mañana de este domingo en Ponferrada tras caer por un barranco de unos 20 metros en el monte Pajariel de Ponferrada, en una zona inaccesible para vehículos.

La llamada de emergencias se recibió ... a las 11.41 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León, desde donde se dirigió el rescate mediante una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó a la zona un helicóptero medicalizado, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app