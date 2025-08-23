Una imagen durante la competición de la segunda etapa

Fallece un ciclista de 19 años en una caída masiva en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero El suceso se ha producido en la provincia de Soria entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa

Un joven ciclista de 19 años ha fallecido en la tarde de este sábado mientras se disputaba una de las etapas de la Vuelta Internacional Junior a la Ribera del Duero, según han informado fuentes de la organización.

La víctima se ha visto implicada en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria, concretamente

El accidente ha provocado que la organización de la competición haya suspendido la prueba.