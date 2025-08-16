Una explosión en una fábrica en el polígono de Burgos provoca un incendio
El origen de la detonación ha estado en una fábrica de contenedores industriales
Una explosión registrada este sábado en una fábrica de contenedores industriales del polígono de Villalonquéjar de Burgos ha provocado un incendio.
El fuego se ha declarado alrededor de las 20.00 horas y ha generado una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, según ha podido confirmar Europa Press.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de autobombas del parque de bomberos de Burgos, una autoescala y dos vehículos auxiliares, además de efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.
