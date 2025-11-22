«Éxito» en la cita de «referentes» vallisoletanos de la ilustración en el Encuentro del Cómic 'Villa del Libro' en Urueña

El cartel ya lo auguraba, y la cita con el V Encuentro de Cómic Novela Gráfica e Ilustración celebrada este sábado en la Villa del Libro de Urueña (Valladolid) no ha defraudado. Un nuevo «éxito» brindado por tres autores vallisoletanos «imprescindibles» del ... cómic, la novela gráfica y la ilustración: la médico y viñetista Mónica Lalanda; el maestro Jesús Redondo, conocido por colaborar en varios álbumes de 'El Capitán Trueno' y recientemente nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, y los humoristas gráficos e ilustradores de prensa José María Nieto y Rafa Vega 'Sansón'.

Juntos participaban en la mesa redonda 'El cómic y la ilustración presente y futuro en la era digital', en el centro e-Lea Miguel Delibes, organizada por Asociación para la Organización de Ferias, Certámenes Discográficos y Salones del Cómic y Manga (Asofed), que quería reunir en el evento a «autores referentes» para abordar varias facetas «imprescindibles» en el conocido como «noveno arte».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión