«Éxito» en la cita de «referentes» vallisoletanos de la ilustración en el Encuentro del Cómic 'Villa del Libro' en Urueña

El centro e-Lea acoge la mesa redonda con Mónica Lalanda, Jesús Redondo, José María Nieto y Rafa Vega 'Sansón'

Valladolid rinde homenaje al maestro del cómic Jesús Redondo con una calle

ABC

Valladolid

El cartel ya lo auguraba, y la cita con el V Encuentro de Cómic Novela Gráfica e Ilustración celebrada este sábado en la Villa del Libro de Urueña (Valladolid) no ha defraudado. Un nuevo «éxito» brindado por tres autores vallisoletanos «imprescindibles» del ... cómic, la novela gráfica y la ilustración: la médico y viñetista Mónica Lalanda; el maestro Jesús Redondo, conocido por colaborar en varios álbumes de 'El Capitán Trueno' y recientemente nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, y los humoristas gráficos e ilustradores de prensa José María Nieto y Rafa Vega 'Sansón'.

