La exclusión hace «imposible» el paso a la vida adulta al 25% de los jóvenes

La «precariedad» en el empleo y el «difícil acceso» a la vivienda lastran su «proyecto vital» en la Comunidad

El informe Foessa de Cáritas cifra en casi un 20% la población «en riesgo de pobreza»

Cabero, Argüello y Boelhoff, ayer en la presentación del informe Foessa sobre exclusión en Valladolid
Los jóvenes de Castilla y León se topan con una transición a la vida adulta que es prácticamente «misión imposible». Así lo ha asegurado este lunes uno de los sociólogos del equipo de estudios de la Fundación Foessa de Cáritas, Pedro Fuentes, durante la ... presentación del informe sobre exclusión y desarrollo social que la entidad ha presentado en Valladolid con datos de la Comunidad. Según ha detallado, es precisamente la población juvenil uno de los sectores más afectados con una tasa de exclusión para las personas de entre 18 y 29 años que llega al 24,6 por ciento, «muy por encima» del 14,8 de la media de la población en general. La explicación, consideró, está en la «precariedad» del mercado laboral para este colectivo y en la «dificultad» de acceso a la vivienda, que lastra sus «proyectos vitales». En esa misma línea, destacó que en la población infantil esa situación llega al 24 por ciento, mientras que en mayores de 65 es tan solo del 3 por ciento.

