La exclusión hace «imposible» el paso a la vida adulta al 25% de los jóvenes

Los jóvenes de Castilla y León se topan con una transición a la vida adulta que es prácticamente «misión imposible». Así lo ha asegurado este lunes uno de los sociólogos del equipo de estudios de la Fundación Foessa de Cáritas, Pedro Fuentes, durante la ... presentación del informe sobre exclusión y desarrollo social que la entidad ha presentado en Valladolid con datos de la Comunidad. Según ha detallado, es precisamente la población juvenil uno de los sectores más afectados con una tasa de exclusión para las personas de entre 18 y 29 años que llega al 24,6 por ciento, «muy por encima» del 14,8 de la media de la población en general. La explicación, consideró, está en la «precariedad» del mercado laboral para este colectivo y en la «dificultad» de acceso a la vivienda, que lastra sus «proyectos vitales». En esa misma línea, destacó que en la población infantil esa situación llega al 24 por ciento, mientras que en mayores de 65 es tan solo del 3 por ciento.

El documento impulsado por Cáritas constata también, ha explicado, que aunque las condiciones sociales han «mejorado» respecto a 2021 –el año afectado directamente por la pandemia de Covid– no ha sido «suficiente» para que se volviese al escenario de 2018, cuando ya habían desaparecido los coletazos de la importante crisis económica que sacudió el mundo y que comenzó un decenio antes. Fuentes advirtió de un «proceso de fragmentación social» en el que la «clase media está en retroceso» y recordó que la «exclusión social va más allá de la falta de ingresos o la pobreza monetaria». Así, el estudio de Foessa, elaborado con 12.000 entrevistas, contempla un enfoque «multidisciplinar» de ocho dimensiones en el que se incluyen aspectos como la vivienda, la educación, la sanidad o la participación pública.

En Castilla y León, esta situación afecta al 14,8 por ciento de la población –unas 352.000 personas y un punto más que en prepandemia– y la exclusión severa llega a unos 130.000 ciudadanos. Esta problemática, ha destacado, tiene de nuevo «dos motores»: el empleo y la vivienda.

El trabajo «ha perdido la capacidad de rescatar» a quien vive inmerso en estas dificultades, ha insistido. De hecho, ha explicado que la «inestabilidad laboral» afecta al 5 por ciento de la población en Castilla y León y que casi una de cada cinco personas está «en riesgo de pobreza». En cuanto a la vivienda, ha señalado que casi uno de cada cinco hogares se acerca a ese umbral si descuenta de sus ingresos la cantidad que destina al pago de un techo. Además, ha subrayado que el siete por ciento se encuentran en una situación en la que sus domicilios son «inseguros o inadecuados». Por todo ello, ha concluido que en la actualidad el derecho a la vivienda es un «fake».

Salud

El estudio habla, además, de la dimensión sanitaria. «Más de 260.000 personas se han visto obligadas a renunciar a comprar medicamentos, prótesis o a seguir tratamientos y dietas por motivos económicos», apunta el informe, que destaca también el incremento de seguros médicos privados de un 4 al 12 por ciento desde 2018.

Con este escenario, el sistema de protección y garantía de ingresos «no está a la altura de las necesidades», ha comentado Fuentes. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) «no llega», ha concretado. Así, ha explicado que «solo alcanza al 44 por ciento de quienes padecen pobreza severa» en Castilla y León. Además, casi siete de cada diez de quienes podrían solicitarlo aseguran «no haber recibido ningún tipo de información» sobre esta prestación. Por último, ha explicado que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) autonómica ha pasado del 3,6 por ciento de cobertura en 2018 hasta el 0,2 actual, por lo que ha lamentado que esta ayuda se haya «extinguido» prácticamente en la Comunidad.

De cara al futuro, ha expresado que «de seguir así no se pueden esperar resultados distintos». Así que ha abogado por «políticas audaces» y una transformación de los «valores». «Vivir no es competir», ha resumido.

El presidente de Cáritas autonómica, Guenther Boelhoff, ha considerado a la vista de los datos expuestos que «de las crisis no se sale más fuertes» y que «la recuperación deja siempre cicatrices». En esa línea, ha apuntado que existe «desasosiego» en la sociedad motivado por la «precariedad laboral», el «mal acceso a la vivienda» y una «mala salud física y emocional». Al respecto, ha considerado que las conclusiones del informe Foessa deberían ser una «herramienta clave» para «orientar» las políticas públicas. Un argumento que ha compartido el presidente del CES, Enrique Cabero, institución en la que se presentó el informe. Y es que, a su juicio, el documento de Cáritas es «imprescindible» y de «consulta obligada» para las administraciones públicas y «la sociedad en su conjunto».