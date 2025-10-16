Suscribete a
Evacuadas en Burgos una veintena de personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas

Sobre las 12,07 horas, una máquina excavadora ha perforado una tubería a la altura del número 20 de la calle San Zoles, en la zona sur de la ciudad

Zona en la que se ha producido un escape de gas en Burgos POLICÍA LOCAL BURGOS

Burgos

Al menos una veintena de personas han sido desalojadas este jueves de forma preventiva de dos bloques de viviendas por un escape de gas. Sobre las 12.07 horas, una máquina excavadora ha perforado una tubería a la altura del número 20 de la ... calle San Zoles, en la zona sur de Burgos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y la Policía Local.

