Evacuadas en Burgos una veintena de personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas

Al menos una veintena de personas han sido desalojadas este jueves de forma preventiva de dos bloques de viviendas por un escape de gas. Sobre las 12.07 horas, una máquina excavadora ha perforado una tubería a la altura del número 20 de la ... calle San Zoles, en la zona sur de Burgos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y la Policía Local.

Se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias, a los Bomberos de Burgos, a la policía local y nacional y a las empresas de suministro de gas ante lo sucedido, informa Ical.

Los servicios de emergencia han procedido a cortar la calle y a desalojar de forma preventiva tres portales de siete alturas y uno de seis alturas. No hay personas heridas ni afectadas. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar.