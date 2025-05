El equipo Indalo de Almería se proclama ganador de la I Liga Debate Nacional de las Cortes

El equipo Indalo de Almería se proclamó ganador de la Primera Liga de Debate Nacional Cortes de Castilla y León, cuya final se ha celebrado este viernes en el Hemiciclo del Parlamento autonómico en la que 40 estudiantes de diez equipos procedentes de diferentes ciudades de España debatieron durante dos días sobre la conveniencia del control de la información para la democracia, una cuestión abordada desde su sentido más amplio, con un análisis de sus consecuencias políticas, sociales, económicas y jurídicas. También, deliberaron sobre el papel de los medios de comunicación, la libertad de prensa o el discurso público. Los miembros de la Universidad de Salamanca (Usal), que llegaron a la final, lograron el segundo premio, mientras que Jesús Gómez Fernández, de Idalo, fue reconocido como el mejor orador individual.

La iniciativa, organizada por la Sociedad de Debate de la Universidad de Valladolid, la Fundación de Castilla y León y las Cortes de Castilla y León, nació con el objetivo de impulsar el pensamiento crítico y la reflexión sobre temas de interés público. A lo largo de dos jornadas, la primera celebrada en la Facultad de Derecho de la UVa y la segunda en las Cortes de Castilla y León, los participantes desarrollaron sus habilidades de oratoria, escucha activa o argumentación gracias a la defensa de posturas enfrentadas sobre una misma materia.

Precisamente, tanto el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, como la consejera de Educación, Rocío Lucas, han destacado estas capacidades. Pollán ha puesto en valor la importancia del manejo de las técnicas de expresión oral y escritas, las inflexiones de la voz, el lenguaje no verbal y la estructuración de los discursos (relato) e incluso el atuendo. Pero donde ha hecho más énfasis fue en la convicción para profundizar en lo que se cree y transmitirlo con fuerza. «Es, en última instancia, lo que nos lleva a jugarnos el tipo en determinados momentos por aquello en lo que creemos. Es la convicción aquello en lo que tenéis que profundizar», ha subrayado. «Cuanto mejor conocéis asunto, con mayor autoridad, fuerza y pasión podéis hablar de él. Ese es el sello que imprime la convicción a los discursos», ha precisado. No en vano, consideró que la convicción es algo que, también, se forma, a través de las intuiciones y, sobre todo, la razón.

Por su parte, la consejera ha apuntado, según recogió la Agencia Ical, que «hablar bien no solo juntar palabras, es pensar lo que se dice, es entender a quien te diriges, es escuchar al que tienes enfrente y es saber contestar sin levantar la voz», algo que pudo comprobar este viernes en el Hemiciclo de las Cortes. No en vano, ha valorado que en los debates hay que ser capaz de escuchar, construir argumentos, pensar desde diferentes puntos de vista y aprender a disentir sin fallar, algo que, ha lamentado, no siempre se aplica en los plenos y las comisiones que se celebran en el Parlamento autonómico.

En ello ha coincidido Pollán, al felicitar a su «homóloga presidenta» por el «buen desarrollo» y la «dirección» del debate. «Es cierto que te lo han puesto bastante fácil, cosa que a veces yo no puedo decir lo mismo», ha comentado, entre risas.

Además, el presidente de las Cortes regaló a los jóvenes universitarios un último consejo: «Si tenéis algo que decir, decidlo ahora pero también, siempre. «Que nada ni nadie os consiga callar».

Tras reconocer que se quedó «impresionada» por el nivel de los debates, donde se han defendido los temas con seguridad, argumentos y respeto, Rocío Lucas ha apuntado que los participantes han demostrado que saben hablar y pensar pero también investigar para prepararse, analizar y ponerse en la piel del otro: «En política, donde estoy segura que muchos acabaréis, hay que ponerse en el lugar del otro para poder defender el tema a tratar».

Además, ha felicitado a todos los equipos por llevar a cabo un debate, donde ha primado el respeto. «Lo habéis hecho con el diálogo e intentando llegar a un consenso», apuntó. En este sentido, Lucas consideró que es otra de las «grandes habilidades» que debe tener la oratoria, respetar «siempre» a la persona que tienes enfrente. Por último, se ha referido a la improvisación. «Puedes llegar a imaginar lo que va a decir el otro y hacerte una idea de lo que va a argumentar en tu contra pero nunca estás a cien por cien seguro de lo que va a ocurrir», ha precisado. Es por ello que ha subrayado que en toda improvisación hay una «buena» dosis de trabajo y de esfuerzo de materia y competencia.

Noticia Relacionada Las Cortes exigen financiación al Gobierno para extender la cobertura de la TDT sin dejar atrás a los pueblos ABC El PP recuerda la existencia de zonas de sombra todavía en la Comunidad y el PSOE les acusa de intentar generar «ruido» y «discordia»

La Fundación de Castilla y León, entre otros apoyos, ha contribuido con el premio al equipo ganador, que consiste en un viaje cultural en torno a la enología, incluyendo un recorrido por el Canal de Castilla, y un vuelo en globo por los viñedos de la Ribera del Duero.

El jurado estuvo integrado por el director técnico y de comunicación de la Liga Española de Debate Universitario (LEDU), Ángel Domingo; el expresidente y actual formador de la Asociación de Debate de la Universidad del País Vasco (Adueee), Erik Romero; el director del club de debate de la Universidad Pontifica de Comillas, Alejandro Molina y el presidente de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca (Usal), Ricardo Fernández, entre otros.