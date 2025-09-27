Encuentran con vida a la mujer de 82 años que desapareció de madrugada en Zamora

La mujer de 82 años que había desaparecido la pasada madrugada de la residencia 'Virgen de Árboles', en Carbajales de Alba (Zamora), ha sido encontrada con vida por una patrulla de la Guardia Civil, tendida en una cuneta, en el punto kilométrico 12.000 de la carretera ZA-P-2439, según han informado fuentes de la Comandancia de Zamora.

Los agentes han avisado a los servicios sanitarios en cuanto se la ha encontrado para que le hicieran un reconocimiento médico. La mujer ha sido trasladada al Hospital Virgen de la Concha, en la capital zamorana, y todavía no ha trascendido su estado de salud.

De esta forma finalizó el dispositivo de búsqueda puesto en marcha para localizar a la mujer desde que se le perdió la pista, formado por varias unidades de Seguridad Ciudadana y el Equipo Pegaso. También se había puesto en prealerta la Usecic y el Servicio Cinológico, así como el helicóptero de la Guardia Civil.