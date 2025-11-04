Suscribete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
El Tribunal cambia el orden de las declaraciones: la testifical de Miguel Ángel Rodríguez será esta tarde

Hallan en un pueblo de León el cadáver de un hombre con los genitales amputados con una podadora eléctrica

La Guardia Civil considera que podría tratarse de un suceso autolítico

Un fallecido y seis heridos en una colisión múltiple en el límite entre La Rioja y Castilla y León

Juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso, en directo: última hora de la segunda jornada

Hallan en un pueblo de León el cadáver de un hombre con los genitales amputados con una podadora eléctrica
ABC

J. J. Porras / C. R. M.

León / Valladolid

El hallazgo a última hora del pasado domingo del cadáver mutilado de un varón de un vecino de Lorenzana (León) de 63 años ha conmocionado a toda la zona por su brutalidad, ya que ha aparecido con el pene y los testículos cortados con una ... podadora eléctrica, tal y como investigan los efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app