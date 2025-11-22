Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña (Salamanca)

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue hallado este sábado dentro del término municipal de Monterrubio de Armuña, en la provincia de Salamanca, según han desvelado a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Han sido unos vecinos quienes, mientras ... paseaban por la zona en la mañana de este sábado, han sido alertados por el mal olor que desprendía el cuerpo en una caseta abandonada. Tras acercarse a comprobar su procedencia, han descubierto el cadáver y han dado aviso a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar de desplazaron efectivos del área Judicial del Cuerpo Nacional de Policía para llevar a cabo las labores de levantamiento del cadáver y cerrar la investigación pues, al parecer, y según las mismas fuente, se trata de una persona sin hogar y no hay signos de muerte violenta.

