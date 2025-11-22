Suscribete a
Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña (Salamanca)

Fueron los vecinos, alertados por el olor del cuerpo, quienes detectaron su presencia en una caseta abandonada

Salamanca

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición fue hallado este sábado dentro del término municipal de Monterrubio de Armuña, en la provincia de Salamanca, según han desvelado a Ical fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Han sido unos vecinos quienes, mientras ... paseaban por la zona en la mañana de este sábado, han sido alertados por el mal olor que desprendía el cuerpo en una caseta abandonada. Tras acercarse a comprobar su procedencia, han descubierto el cadáver y han dado aviso a los servicios de emergencias.

