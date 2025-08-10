Encontrado muerto el motorista desaparecido desde el sábado en Zamora

Coches y un helicóptero de la Guardia Civil en la ZA-100, donde se ha localizado el cuerpo sin vida del motorista desaparecido

El motorista de 55 años desaparecido desde el sábado en la N-631 en la provincia de Zamora ha sido localizado muerto este domingo, 10 de agosto, en la carretera ZA-100, en el término municipal de Pueblica de Valverde.

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de Gregorio Bastante en el kilómetro 26,500 de la citada carretera sobre las 13:15 horas, en el marco de un dispositivo de búsqueda que desplegó la Benemérita en la noche de este sábado tras conocerse la desaparición, recoge Ep.

La Guardia Civil de Zamora había desplegado un dispositivo de búsqueda para localizar al motorista, que desapareció la noche del sábado 9 de agosto en la N-631, entre el municipio de Tábara y el puente de La Estrella (Zamora).

Sus familiares presentaron la denuncia a las 23.00 horas, cuando perdieron la pista del varón en la N-631 entre Tábara y el Puente de la Estrella.

Gregorio viajaba en compañía de un grupo de moteros con su motocicleta BMW R-850 de color gris. Con matrícula 6690DMW, se difundió para su búsqueda que vestía de color negro con chaleco naranja y la inscripción 'GOYO'.