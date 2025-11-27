Encendido luces Navidad en Burgos hoy: horario, calles iluminadas y dónde están los árboles y los belenes

La Navidad es época de la ilusión, de regalos, de cantar villancicos y bailar, pero también de descanso y donde los planes en familia se disfrutan como en ninguna otra época del año. Como ver las luces, una de las actividades más populares en esta ... fechas, y de las que (casi) todos detalles para este 2025 en Burgos están a continuación.

Fecha de encendido de las luces de Navidad en Burgos

Es una de las capitales más tardías en encender su alumbrado. Comenzará el día 5 de diciembre siguiendo la costumbre no escrita que tiene Burgos de encender las luces el viernes más próximo al Puente de la Constitución y la Inmaculada.

Al igual que el año pasado, tendrá dos actos importantes: Gamonal, el barrio más populoso de la ciudad, abrirá las navidades a las 19.00 horas con danzas tradicionales. Una hora más tarde, la fiesta se trasladará a la plaza Mayor de la ciudad, donde el acto simbólico del encendido de la zona centro se producirá a las 20.00 horas.

Habrá tiempo para darse un paseo por ambas zonas porque ambas localizaciones brillarán hasta el 6 de enero.

Calles iluminadas esta Navidad 2025 en Burgos

La navidad se va a hacer notar en las calles burgalesas, y es que, aseguran desde el Ayuntamiento, «el año pasado se dio un salto en la iluminación de calles y plazas y se va a seguir mejorando». Desde el área de Ingeniería Industrial del Ayuntamiento se contabiliza un listado con 369 elementos decorativos, a los que hay que sumar las 280 cadenetas de microlámparas que se instalan en los árboles del paseo de El Espolón.

Ya son visibles los arcos navideños de las calles Santander, Madrid y San Pablo. De igual manera que el año pasado, las calles Laín Calvo y de la Paloma contarán con una manta iluminada por encima de las cabezas de los paseantes. Otros tres elementos luminosos creativos irán en las fachadas del Ayuntamiento de Burgos y del Teatro Principal, además de en la plaza del Cid. La plaza de España verá cuatro cortinas de microlámparas.

Los árboles grandes se distribuirán en distintos puntos por toda la ciudad, como en la calle Valladolid, donde se colocarán 30 árboles. También se colocarán motivos en las farolas y los suelos.

Si el año pasado, la plaza Mayor contaba con sus propios 'igloos', en forma de domos geodésicos, este 2025 la iluminación también traerá algo «especial». Aunque en el listado de la decoración que maneja el Ayuntamiento de Burgos se indica que contará con un árbol, 75 cadenetas para iluminar los balcones y un elemento de gran formato, el organismo público prefiere guardar el secreto hasta el mismo día, al igual que el sino de las luces de la plaza de San Fernando.

¿Dónde se encuentran los árboles de Navidad en Burgos?

Como los dos años anteriores, habrá dos árboles principales de Navidad, uno en la plaza Mayor y otro en el barrio de Gamonal, una manera de poner un acento especial en el barrio más poblado de la ciudad.

¿Cuál es el 'plato fuerte' de la Navidad burgalesa?

La plaza de San Fernando volverá a protagonizar el alumbrado. Aunque los detalles permanecen rodeados de misterio, desde el Ayuntamiento se espera que la sorpresa de este año esté a la altura de las esferas australianas traídas en 2024.

Principales belenes

Entre los grandes atractivos de la Navidad burgalesa volverán a estar los dos belenes monumentales. Uno de los más completos, que suele recrear más de un centenar de escenas bíblicas y reúne más de 1.500 figuras, muchas de ellas móviles. El otro tiene por sede la Fundación Caja Círculo, una obra que cada año atrae a miles de visitantes y que se ha consolidado como un emblema de la creatividad y el arte efímero.