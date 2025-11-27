Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Venezuela cumple su amenaza y revoca las licencias a Iberia y otras cinco compañías tras la advertencia de EE.UU.
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 27 de noviembre

Encendido luces Navidad en Burgos hoy: horario, calles iluminadas y dónde están los árboles y los belenes

La capital burgalesa vuelve a dar pistoletazo de salida a su llamativo alumbrado navideño en la víspera del Puente de la Inmaculada

Encendido luces de Navidad Zamora 2025: horario, calles iluminadas y dónde está el gran árbol

Encendido en Burgos, el pasado año
Encendido en Burgos, el pasado año REDES SOCIALES

M. Sánchez Blanco

Valladolid

La Navidad es época de la ilusión, de regalos, de cantar villancicos y bailar, pero también de descanso y donde los planes en familia se disfrutan como en ninguna otra época del año. Como ver las luces, una de las actividades más populares en esta ... fechas, y de las que (casi) todos detalles para este 2025 en Burgos están a continuación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app