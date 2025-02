«Todas las empresas de León tienen un cartel buscando personal, pero algo no está funcionando o las ofertas no llegan a los futuros trabajadores o estos no quieren trabajar aquí, porque en León hay trabajo», ha asegurado este martes el presidente del Círculo Empresarial Leonés, Julio César Álvarez, quien de todas maneras se ha mostrado «optimista« por la situación económica de la provincia y ha abogado por «aprovechar las oportunidades que ofrece para poder vivir y trabajar en ella».

Álvarez ha considerado que «empresas y administraciones» deben transmitir el mensaje de que «no es necesario irse fuera de León para poder trabajar», ya que «sin trabajadores es muy difícil que una empresa se instale en León».

Por ello, ha señalado que es momento de «ser más realistas con lo que hay en León, así como ponerlo en valor», porque es una provincia en la que «se vive muy bien», al tiempo que cuenta con «oportunidades para poder desarrollarse y puertas abiertas». En este sentido, ha detallado que el portal de empleo del CEL «está constantemente mandando ofertas que no se cubren», algo que afecta a todos los sectores, entre los que ha destacado la banca, la hostelería, la construcción, las asesorías, los auditores o la fisioterapia, informa Ical.

En cuanto a las expectativas para el último trimestre del año, el presidente del CEL ha señalado que «el dinero está en la calle», aunque ha reconocido «no saber cómo acabará« el ejercicio, ya que «hay factores internacionales que cambian un poco la estructura a nivel mundial», lo que «termina afectando a una provincia como León», a pesar de ser algo que «antes no influía tanto».

Así lo ha apuntado el presidente del Círculo Empresarial Leonés con motivo de la presentación del torneo de golf organizado por la organización empresarial dentro de los actos conmemorativos de su 25 aniversario y que se celebrará el 14 de septiembre en el Club Deportivo Olímpico de León. Una presentación en la que estuvo acompañado por Pepe Maira, quien ha explicado que el torneo será «diferente a lo habitual» y se llevará a cabo «entre empresarios y para empresarios», que participarán en «una jornada de golf y de conocimiento y 'networking' entre ellos».