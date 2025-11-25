Los empresarios lanzan una campaña a favor del soterramiento: «Unamos Valla y Dolid»

'Valla' y 'Olid'. Son las dos «ciudades» que, según CEOE Valladolid, en realidad componen la capital del Pisuerga, donde el trazado de las vías parte en dos la ciudad. Una situación que se arrastra desde hace años y que desde la ... organización empresarial no quieren que se perpetúe en el tiempo.

Y menos aún después de que el lunes la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad se levantase sin acuerdo y con las dos partes abocadas a verse en los tribunales para dilucidar el futuro del paso del ferrocarril. Así que desde la organización que preside Carlos Magdaleno han lanzado la campaña 'Unamos Valla y Olid' para «despertar a la ciudad en torno al soterramiento» y «recuperar una conversación que llevaba años perdida debido al hartazgo generado por la politización de una infraestructura que marcará el futuro de Valladolid».

«La vía del tren no puede seguir dividiendo a nuestra ciudad», subrayó este martes Magdaleno, convencidos en la organización empresarial de que continuar con Valladolid «partida en dos» supone un «riesgo decisivo». Y es que, incidió, «la fractura no es conceptual, sino real».

91.000 vecinos

Afecta «especialmente», señaló, a la parte de 'Olid' y los 91.000 vecinos de los barrios Delicias, Pajarillos, Vadillos y Pilarica, al otro lado de las vías, con envejecimiento «superior» a la media, «pérdida» de población, «menor atractivo residencial», muchos locales vacíos, «estigma urbano» y «sensación permanente de desconexión respecto al resto de la ciudad». «Valladolid no puede permitirse consolidar esta brecha durante las próximas décadas», advirtió el presidente de CEOE.

Y recalcó el «rechazo» de la organización empresarial al modelo de integración basado en pasarelas y pasos inferiores, por el que se apostó en 2017 tras fracasar los planes -en los que una de las claves era el sustento económico basado en operaciones urbanísticas- iniciales suscritos en 2003 para el soterramiento.

«El progreso del Gran Valladolid no puede basarse en dieciséis pasos inferiores. Eso no une la ciudad, la parchea», censuró Magdaleno, quien reprochó las diferencias de trato con otros «grandes soterramientos que el Estado sí financia», en diferente proporción, como Logroño, Alicante, Torrelavega, Lorca, Vitoria o Bilbao. «No puede ser que lo es posible en otros territorios se considere imposible aquí», incidió: «Valladolid solicita exactamente lo que ya se está haciendo en otras ciudades».

Valoró el proyecto de la nueva estación, pero advirtió de que «debe ser compatible con el futuro». «El Valladolid de dentro de treinta años no puede seguir dividido», clamó, de ahí la campaña lanzada, con una página web dedicada e incluso unos trenes turísticos simbólicos por cada una de las «dos ciudades».