Emotivo adiós a Anilso, el último minero de la provincia de León muerto en un accidente en una mina

De 42 años y padre de dos hijos, fallecía el viernes junto a otro compañero en un pozo en Asturias y ha sido enterrado en Caboalles de Abajo, donde residía

Las cuencas reviven su «pesadilla»: «Hay que traer alternativas reales para que la gente deje de ir a matarse a la mina»

Caboalles de Abajo ha despedido este domingo a un multitudinario funeral a Anilso Soares
Caboalles de Abajo ha despedido este domingo a un multitudinario funeral a Anilso Soares
I. J.

Día gris, plomizo, de lluvia, como si el cielo también llorase la enésima tragedia que deja la minería en la provincia de León cuando hace ya siete años que cerró aquí el último pozo de un sector que durante años dio trabajo y vida. ... Y también las segó. La última, la de Anilso Soares Brito, de 42 años, que se la dejó en un pozo en la vecina Asturias. Hasta la boca de que explotaba la empresa Tyc Narcea en Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea, se desplazaba Anilso todos los días desde Caboalles de Abajo, donde ayer familiares, amigos, rescatistas, compañeros y autoridades le despidieron.

