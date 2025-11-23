Emotivo adiós a Anilso, el último minero de la provincia de León muerto en un accidente en una mina

Día gris, plomizo, de lluvia, como si el cielo también llorase la enésima tragedia que deja la minería en la provincia de León cuando hace ya siete años que cerró aquí el último pozo de un sector que durante años dio trabajo y vida. ... Y también las segó. La última, la de Anilso Soares Brito, de 42 años, que se la dejó en un pozo en la vecina Asturias. Hasta la boca de que explotaba la empresa Tyc Narcea en Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea, se desplazaba Anilso todos los días desde Caboalles de Abajo, donde ayer familiares, amigos, rescatistas, compañeros y autoridades le despidieron.

Rostros de pena, de dolor, de rabia... en un último adiós a un hijo, un marido, un padre de dos hijos en una familia que ya había vivido en carne propia lo dura que es la mina. En 2007, un accidente en un pozo del grupo Calderón de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) se llevó la vida del hermano menor, Adolfo.

De origen caboverdiano, trabajar en la mina le venía de familia y seguir en el tajo era la forma que había encontrado de seguir vinculado a la comarca de Laciana en la que residía. Una zona que en menos ochos meses ha despedido a cinco mineros, además de otro del vecino Bierzo que también se quedó el 31 de marzo en el pozo asturiano de Degaña: Ibán, Rubén, Jorge, Amadeo y David.

Familiares de Anilso, de origen caboverdiano, este domingo durante el funeral ICAL

Villablino, municipio al que pertenece Caboalles de Abajo, está de luto oficial hasta hoy. En el sentir de sus vecinos, la pena dura más al ver con importancia e incredulidad que cuando ya no quedan minas, siguen muriendo vecinos en el tajo.

Castilla y León también declaró este sábado dos días de luto. Al funeral asistían, entre otros, los presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el secretario de Estado; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen y el alcalde del municipio, Mario Rivas.