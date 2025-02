Así te hemos contado la jornada electoral de este 23J en Castilla y León

Poco más de mes y medio después de las elecciones municipales -y autonómicas en algunas comunidades- los castellano y leoneses, al igual que el resto de españoles, vuelven a tener cita con las urnas. Un total de 2.083.717 castellano y leoneses, de los cuales 71.744 lo harán por primera vez, podrán ejercer su derecho al voto para elegir a 31 diputados y 32 senadores. Este número implica que el número de electores se redujo en 28.147 respecto a los comicios generales de noviembre de 2019, un descenso provocado por la bajada de población.

En liza está la elección de cuatro senadores por provincia, y cinco diputados en Valladolid; cuatro en Burgos, León y Salamanca; tres en Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, y dos en Soria.

Las primeras elecciones generales que se convocan en verano también han sido las del récord de voto por correo emitido. Según los datos difundidos ayer por Correos, Castilla y León superó los 171.000 votos por correo registrados hasta las 14.00 horas del viernes. Fueron un total de 178.846 los castellano y leoneses que habían pedido votar con esa fórmula, por lo que algo más de 7.000 solicitantes no entregaron sus papeletas.

Desde febrero de 2022, los habitantes de esta Comunidad han pasado tres veces por las urnas. La primera, el 13 del citado mes (con un año y medio de adelanto sobre la fecha prevista), jornada en la que se eligieron a los representantes en el parlamento autonómico, cuyo resultado derivo en el Gobierno actual de Castilla y León. Más recientemente, el 28 de mayo, la cita fue para conformar los ayuntamientos y diputaciones, proceso que aún no ha finalizado, como es el caso de las instituciones provinciales de León y Soria todavia pendientes de constituirse.

A las 14.00 horas del viernes, tras varias ampliaciones, se cerró el plazo para que los solicitantes del voto por correo pudiesen depositar sus votos en las oficinas. Según los datos facilitados por la empresa pública, en Castilla y León lo hicieron un total de 171.126 personas. La propia delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, informó esta semana de que 178.846 castellano y leoneses habían pedido votar con esa fórmula, por lo que algo más de 7.000 solicitantes -en concreto, 7.720- finalmente no lo han hecho.

Solo tres provincias de Castilla y León se librarán del calor extremo este 23J. No obstante, las provincias de León, Burgos y Palencia han amanecido con temperaturas frescas, cerca de 13 grados. En Valladolid, a la hora de la apertura de los colegios electorales, la temperatura era de 15 grados.

El candidato número uno del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Burgos, Ángel Ibáñez, ha animado a la ciudadanía a ir a votar porque «en su mano está decidir el futuro del país y de la provincia de Burgos». «Es una decisión lo suficientemente importante como para que nos tomemos esto no solo como un derecho ciudadano sino también como una obligación ciudadana», ha afirmado minutos después de ejercer su derecho al voto en el Colegio Salesianos Padre Aramburu de la capital burgalesa.

La totalidad de las mesas electorales de Castilla y León han quedado constituidas con normalidad a las 9.27 horas de este domingo, según datos del Ministerio del Interior. En rueda de prensa, el secretario, Francesc Vallès, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, no han sabido concretar a los periodistas si se ha recurrido a más suplentes que en anteriores comicios. Han emplazado a las siguientes ruedas de prensa, a las 14.30 y 18.30 horas

La cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Zamora, Elvira Velasco, ha recordado que «está en manos de todos los zamoranos y los españoles elegir el futuro gobierno de España» y ha invitado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales que se celebran hoy. «Ejercer el derecho al voto en tu propio pueblo es un honor y una responsabilidad, a la vez», ha señalado. «Todo está saliendo bien hasta ahora. Se han constituido bien las mesas. No he tenido noticia de ninguna incidencia hasta ahora y lo que deseo es que el día transcurra con normalidad y que, al final, el resultado sea el que todos los zamoranos, en este caso, decidan. El futuro está en manos de la ciudadanía», ha añadido.

En esta ocasión no se olvidó de su DNI como sí que le ocurrió en los pasados comicios municipales .

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado convencido que las elecciones de este domingo serán «históricas», con una movilización también «histórica». Ha pedido así un «último esfuerzo» a la gente porque «mañana no valdrá de nada reflexionar».

El cabeza de lista del PSOE al Senado por la provincia de Burgos, Ander Gil , ha afirmado que este 23J España «mira al futuro, y punta que la alta participación es el «reflejo de una sociedad preocupada por avanzar y no retroceder». Así lo ha indicado a través de su cuenta de Twitter, poco después de ejercer su derecho al voto en el colegio CEIP Nuestra Señora de Las Altices, en Villasana de Mena (Burgos) .

En Valladolid no se ha visto bañadores bajo la ropa como sí que ha ocurrido en otros colegios electorales de la costa española, pero hay quien ha optado por acudir a votar a primera hora de la mañana y con maletas para viajar a la playa. “Se me pasó el plazo para hacerlo por correo y hoy había que votar pronto para irnos a la playa”, ha confesado a Ical Teresa, una joven que esperaba a las puertas del Instituto Núñez de Arce, donde ha ejercido su derecho al voto, a sus amigos para pasar lo que queda del puente de Santiago en Llanes (Asturias). Hay quienes han acudido vestido de ciclistas o corredores para aprovechar a hacer sus deportes favoritos con la fresca de las primeras horas de la mañana.

En el escrito, la Junta Electoral asegura que «no siendo la utilización de la bandera en la acreditación necesaria para la identificación de interventor o apoderado, no debe incluirse en ella»

El cabeza de lista de Por Ávila al Congreso de los Diputados, Pedro Pascual, ha destacado que «el día de hoy es muy importante para Ávila, importantísimo». Lo hizo esta mañana, minutos antes de votar en el colegio electoral ubicado en el Parque de Bomberos de la capital abulense. «Los abulenses tienen que animarse a votar porque tienen una posibilidad de mirar por su futuro. En esta campaña hemos tenido buenas sensaciones, hemos visto quién quiere llevar los intereses de Ávila a Madrid, y todo el mundo lo sabe, como todo el mundo sabe qué partido no tiene intereses partidistas, por lo que animo a los abulenses a votar en conciencia para acabar con los intereses partidistas y a pensar en el futuro de nuestra provincia y de los abulenses», ha añadido también ante los medios de comunicación.

Monjas, abanicos e incluso alguna maleta se ha podido ver en los colegios electorales, a donde los electores han acudido más temprano que anteriores comicios (hasta las 14.00 horas había subido cuatro puntos la participación respecto a 2019), algunos para escaparse inmediatamente de viaje y aprovechar lo que queda de puente de Santiago. También en esta ocasión los carteros han adquirido más protagonismo; no en vano se han batido todos los récords en cuanto a la votación por correo.

A las 18.00 horas está previsto que se conozca el segundo y último dato de participación antes de que, una vez que se cierren los colegios electorales, se de el dato definitivo. ¿Y cuándo cierran estos? Lo establecido para todos los colegios electorales es que las votaciones acaben a las ocho de la tarde del domingo 23 de julio . En ese momento, solo podrán introducir su papeleta los votantes que todavía no hubiesen votado que se encuentren en el local electoral o en el acceso al mismo, y no se permitirá que vote nadie más, cerrando así el acceso a las urnas.

Vox logra representación únicamente en dos provincias de Castilla y León: Burgos y Valladolid. En las anteriores generales, los de Santiago Abascal consiguieron sentar a seis diputados por la Comunidad. Por su parte, Sumar no consigue apoyos suficientes para recuperar la presencia nacional que años atrás tuvo de la mano de Podemos. En ninguna de las nueve provincias, el bloque encabezado por Yolanda Díaz logra los votos para arañar al menos un acta, según el sondeo de GAD 3 para Telecinco.

Con algo más de la mitad de los votos escrutados, el Partido Popular sigue dominando en Castilla y León y obtendría 18 de los 31 diputados en juego por la Comunidad, cinco más que en noviembre de 2019. Por su parte, el PSOE mantendría el tipo y conservaría los doce parlamentarios que tenía, mientras Vox pasaría de seis uno, logrando únicamente representación por Valladolid. Por su parte, Sumar y los partidos provincialistas no conseguirían representación en la Carrera de San Jerónimo.

El PP ha sido este 23J la fuerza más votada en las nueve provincias de Castilla y León, aunque ese mayor respaldo no ha supuesto que en todas haya logrado más escaños. Empate a dos con el PSOE en León y Burgos, al igual que en Valladolid, donde Vox se ha hecho con el quinto en liza. En Soria, populares y socialistas se siguen repartiendo las dos actas en juego, dejando fuera a Soria ¡Ya! en su debut en unas generales. El Partido Popular sí gana en papeletas y actas logradas en Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, donde se hace con dos de los tres diputados que se disputaban, dejando el tercero para la formación de la rosa. Mayor victoria en Salamanca, con tres parlamentarios para el PP por uno para el PSOE.

Yolanda Díaz no hizo campaña en Castilla y León y su lista no ha logrado el respaldo suficiente para sentar algún parlamentario por alguna de las nueve provincias de la Comunidad. Menos de 100.000 papeletas en total en contabiliza Sumar, apenas el 7% del total. Tampoco los provincialistas consiguen apoyos suficientes. Unos 20.000 votos para UPL no sirven para que Unión del Pueblo Leonés dé el salto a León, como tampoco los menos de 7.000 cosechados por Por Ávila en su debut en una cita nacional ni las aproximadamente 8.500 de Soria ¡Ya!, la que fue gran sorpresa de las autonómicas de febrero de 2021.

Un total de once personas han tenido que ser atendidas en los colegios electorales de Castilla y León, la mayor parte por sufrir caídas o haberse sentido indispuestas, según ha informado a Ical la sala de operaciones del 112 Castilla y León. Los avisos por estos incidentes procedieron en su mayoría de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siete de ellos en Valladolid, dos en Ávila, uno en Burgos y otro en Segovia.

El candidato de Soria ¡YA! al Congreso de los Diputados y también procurador en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha lamentado que la formación no haya conseguido alcanzar representación ni en el Congreso ni en el Senado, y ha achacado el mal resultado a que los electores han votado en clave nacional, sin atender los intereses territoriales. “Los sorianos han decidido votar en clave e interés nacional sin atender los intereses más inmediatos de la provincia de Soria que planteábamos, pero agradecemos a los más de 8.000 electores la confianza prestada”, ha señalado Ceña en declaraciones recogidas por Ical, además de confirmar que seguirá como parlamentario autonómico. Foto: Ical

"Esperábamos más y queríamos más". La reflexión en estas noche electoral de Luis Mariano Santos después de que su formación, UPL (Unión del Pueblo Leonés) haya logrado mejorar sus resultados respecto a la anterior cita electoral, sumando más de 22.000 papeletas, pero no haya logrado el suficiente respaldo para conseguir al menos un diputado. “Parece que el bipartidismo y la polarización se han impuesto”, ha lamentado el líder leonesista en declaraciones recogidas por Ical.

El secretario provincial del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, ha celebrado que su partido revalide los resultados de los anteriores comicios generales y mantenga sus dos diputados en esta provincia, “que van a ir al Congreso a llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa”, ha defendido. "El resultado obtenido indica claramente que o gobierna el PSOE o habrá que repetir las elecciones. No hay ninguna opción más”, ha subrayado en declaraciones recogidas por Ical antes de mostrar su satisfacción por “haber conseguido frenar a la extrema derecha en este país y en esta provincia”.

El número uno del PP de Zamora al Senado y presidente del PP zamorano, José María Barrios, ha subrayado que el Partido Popular “ha demostrado su fortaleza” con una victoria “contundente” en las Elecciones Generales. “Una vez más, hemos vuelto a ganar las Elecciones, en Zamora, en Castilla y León y en España", ha recalcado. "Intentaremos formar gobierno, aunque los números están muy ajustados. A ver cómo se comportan otros partidos porque sería la primera vez que, ganando las Elecciones, nos bloqueen y no se pudiera gobernar”, ha advertido.