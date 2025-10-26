Suscribete a
Educación lanza una nueva convocatoria de becas para los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores

Las ayudas equiparan los requisitos de estos alumnos a los de los universitarios

Escuela de arte en «la casa de todos»

Alumnos de una escuela superior de arte, en una imagen de archivo
Alumnos de una escuela superior de arte, en una imagen de archivo ICAL

ABC

Valladolid

La Consejería de Educación ha establecido por primera vez para este curso una convocatoria específica para el alumnado matriculado en un grado o máster de enseñanzas artísticas superiores, consignando un presupuesto que asciende a 170.000 euros para unas ayudas al estudio que complementarán ... las estatales, al igual que ocurre con las becas universitarias. Además, por primera vez, la Junta equipara a los alumnos de enseñanzas artísticas superiores con los universitarios, con los mismos requisitos para ser beneficiarios de estas becas

