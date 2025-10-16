Suscribete a
Las Edades del Hombre invitan desde Zamora a ser «peregrinos de la esperanza»

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, inaugura en Zamora una nueva magna exposición que reúne casi un centenar de obras entre la iglesia de San Cipriano y la Catedral

Dar lustre a 'joyas' del arte para que Las Edades lleven «esperanza»

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Fundación Edades del Hombre, Luis Argüello, en la inauguración de la exposición 'EsperanZa'
Henar Díaz

Henar Díaz

Zamora

Casi 25 años después de que Zamora acogiera 'RemembranZa', el primer proyecto expositivo de la Fundación Las Edades del Hombre que recaló en la capital del románico, cultura y religiosidad se vuelven a dar la mano en otra magna exposición que pretende invitar a ... quienes la visiten a convertirse en «peregrinos de la esperanza».

