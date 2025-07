Dramaturgia, música, danza y circo se citan en el «milagro» anual del Festival de Teatro Alternativo de Urones

Del 2 al 17 de agosto la localidad vallisoletana de Urones de Castroponce, un enclave con un centenar de habitantes censados en pleno corazón de Tierra de Campos, acogerá la 29 edición de Fetale, el Festival de Teatro Alternativo en Extensión, que este año brindará a los espectadores catorce espectáculos de dramaturgia, música, danza y circo en una programación ecléctica, marcada por «la calidad y la diversidad» como principales ejes, según ha explicado uno de los responsables del equipo de dirección del certamen, Carlos Tapia, de Azar Teatro.

«Lo alternativo está en la propia idiosincrasia del festival. Es un milagro que cada año desde hace tres décadas se dé algo así en Tierra de Campos. Siempre buscamos propuestas fuera del circuito convencional, más alternativas, no tan fáciles de ver en la programación de nuestro entorno, que tengan un gran compromiso artístico. Queremos dar la posibilidad de ver propuestas que normalmente no se ven, que lleven al espectador no solo al puro entretenimiento sino también a la reflexión, a algo que va más allá, sobre todo hacia lo humano», ha añadido Tapia en declaraciones recogidas por Ical.

La magia del clown dará la bienvenida a la 29 edición el 2 de agosto con 'Home', una mirada hilarante a la falta de comunicación, a cargo de la catalana Cris Clown. Valdunquillo, Mayorga y Castroponce de Valderaduey, junto a la sede principal de Urones, y como novedad este año Villavicencio de los Caballeros, y Medina de Rioseco que se reincorpora, son las poblaciones que acogerán a las quince compañías participantes.

El papel fundamental de la mujer en ese entorno rural volverá a ponerse de relieve con la residencia creativa en igualdad Yesca, una iniciativa dirigida por Réplika Teatro y Clau_Topía que tendrá lugar durante la segunda quincena de octubre. A través de juegos escénicos y prácticas artísticas, un grupo de mujeres y hombres trabajarán en un espacio desde el que crear, a partir de diferentes temas y cuestiones, escenas en las que las participantes puedan verter sus inquietudes, pensamientos o deseos de transformación.

Tras la inauguración, las distintas sedes del festival recibirán las propuestas que firman la compañía madrileña Losdedae, la compañía vasca Trapu Zaharra, el actor, dramaturgo y director de escena catalán Secun de la Rosa, las sorianas Laimperfektateatro y Clau Topía, el poeta, dramaturgo, actor y director de escena Pablo Rosal, la compañía madrileña Tarambana, la actriz y activista jienense Pamela Palenciano, la compañía balear D'es Tro, la compañía Desmedidas y las compañías vallisoletanas Rayuela y Azar Teatro. A sus creaciones escénicas se unirán las musicales de los también vallisoletanos Carlos Soto y Raúl Olivar, además del taller de video mapping a cargo de MappingErz.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Corral de Anuncia de Urones, del concierto en la Iglesia de Santa Marina de Mayorga, así como la representación teatral en el Teatro Principal María Luisa Ponte de Medina de Rioseco estarán disponibles a un precio de 6 euros para público adulto, 4 para menores de 14 años; los tres abonos se podrán obtener para 10 espectáculos a 50 euros, 5 espectáculos a 25 euros y uno especial para todo el festival para personas empadronadas.

Se pueden adquirir en el Ayuntamiento de Urones, a través de la Oficina de Turismo, en Sodeva-Valladolid Avanza para los viajes organizados; a partir del día 23 de julio; online a través de www.entradium.com y en las taquillas del Teatro Corral de Anuncia desde una hora antes del inicio del espectáculo. El resto de espectáculos se realizan en la calle o en espacios abiertos al público y serán de entrada libre.

Las instituciones que respaldan el festival participaron en la presentación, celebrada en la sede de la Diputación de Valladolid. Así, el vicepresidente de la Diputación, Víctor David Alonso Monge, ha defendido la «valentía» con que el certamen, que ha calificado como «un caso excepcional en la historia teatral de España», afronta cada año su «renovada programación».

Por su parte, la directora general de Políticas Culturales de la Junta, Inmaculada Martínez, ha asegurado que Fetale «aúna tradición y vanguardia» en una tierra que «da y recibe cultura y belleza», y lo hace en pleno medio rural, una de las apuestas decididas del Ejecutivo regional. También ha intervenido el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha asegurado que lo alternativo no es periférico sino imprescindible, y ha aplaudido el «rigor, trayectoria e impacto cultural» de la cita, lamentando que el Inaem, haya denegado de forma provisional la ayuda estatal que cada año brinda a la convocatoria, y confiando en que prospere el recurso presentado por los organizadores.

Por último, el alcalde de Urones, Ignacio Castañeda, ha destacadp que el municipio ha convertido la cultura en su «principal seña de identidad», ya que es «una poderosa herramienta de transformación».