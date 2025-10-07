Suscribete a
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

La dramaturga salmantina Helena Pimenta, Premio de Honor de las artes escénicas de la Comunidad

El Teatro Principal de Burgos acogerá el 16 de octubre la entrega de los galardones a los mejores espectáculos, que fallará un jurado formado por ocho profesionales

Primera edición de los Premios Artes Escénicas de Castilla y León: estos son todos los candidatos

Helena Pimenta, en una imagen de archivo
Helena Pimenta, en una imagen de archivo V. G.

La directora de escena y dramaturga salmantina Helena Pimenta será distinguida con el Premio de Honor de la primera edición de Premios Artes Escénicas de Castilla y León, que organiza ARTESA (Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León) con el patrocinio de la ... Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el apoyo de la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos.

