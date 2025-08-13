Doscientas denuncias y cuatro detenidos en la 'rave' del embalse de Santa Teresa, en Salamanca

La 'rave' del embalse de Santa Teresa, en Salvatierra de Tormes (Salamanca), en un vídeo de Salamanca 24h

La 'rave' ilegal que se celebra desde el pasado viernes a orillas del embalse de Santa Teresa, en el término municipal de Salvatierra de Tormes, ha provocado la detención de cuatro personas y la presentación de unas doscientas denuncias.

La Subdelegación de Gobierno de Salamanca ha informado de que desde el viernes 8 de agosto, fecha en la que se detectó la celebración de la fiesta ilegal, la Guardia Civil ha realizado servicio permanente para garantizar la seguridad ciudadana.

Noticia Relacionada Ramoncín compara las 'rave' con los festivales de música: «¡Es normal que las organicen con lo que cuestan esos espectáculos!» Maria Sánchez Palomo El artista ha referido que «cobran cinco pavos por una botella de agua», un factor, el tema precio, que considera clave a la hora de que se celebren cada vez más fiestas ilegales de este tipo: «Mientras lo dejen todo limpio…».

En este operativo participan unidades de Salamanca que cuentan con el apoyo de otras unidades de Castilla y León y unidades de control de masas, así como de la Agrupación de Tráfico y el Geas para evitar cualquier incidente en torno al pantano, como ha añadido la Subdelegación en un comunicado recogido por Ep.

De las cuatro detenciones que se han producido, una ha sido por tráfico de drogas, dos por conducción bajo los efectos de drogas tóxicas y otra más por un señalamiento en vigor. Además, se han realizado alrededor de cien denuncias de la ley de seguridad ciudadana y otras cien por conducción bajo la influencia de drogas.