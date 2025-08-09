Dos muertas y dos heridos en un accidente de tráfico en Palacios del Sil (León)

Dos mujeres han muerto y otras dos personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos que se ha registrado en el punto kilométrico 32 de la CL-631, a la altura de la localidad leonesa de Palacios del Sil, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar poco después de las 16 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para cuatro personas que habían resultado heridas. Una de ellas se encontraba atrapada.

En base a esta información, el 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de Villablino, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de dos mujeres y ha atendido a dos hombres, un varón de unos 50 años que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León y un joven de 16 años que ha sido trasladado al Hospital de El Bierzo.

Además, cuatro veinteañeras han resultado heridas en otro siniestro tras el vuelco de un turismo en el camino de Fuentes de Ropel (Zamora) a San Esteban del Molar. El accidente ha tenido lugar minutos antes de diez de la mañana de este sábado. Las cuatro han sido trasladadas en UVI móvil y ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.