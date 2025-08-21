Un fallecido y un herido en un tiroteo en la zona sur de Ávila capital

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en un tiroteo ocurrido en la zona sur de Ávila.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2, a las 18.44 horas se recibió un aviso de disparos en la calle Maestro Piquero, indicando los alertantes que habían oídos disparos y que había dos personas heridas, a las que se estaban llevaban en coches particulares. Los vecinos indicaron que había dos personas heridas por arma de fuego, un varón inconsciente y otro herido en una pierna.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. Además, se avisó a la Guardia Civil.

Posteriormente, uno de los heridos, un varón de 51 años, ha fallecido en el centro de Salud del Paseo de la Estación y donde se confirma su fallecimiento. Además, en las puertas de este centro sanitario se han registrado diversas peleas vinculadas con grupos de implicados en el suceso.

Allí se han producido momentos de tensión que han obligado a intervenir a la Policía que difícilmente podía contener a varios individuos que se han liado a golpear con barras de hierro las ventanas y un vehículo aparcado. También se han producido agresiones entre diversos grupos que han intercambiado puñetazos y golpes.