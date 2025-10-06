Dos heridos en una agresión en Salamanca, uno de ellos por arma de fuego

Dos personas han resultado heridas en la madrugada de este lunes en una agresión ocurrida en la calle Moriscos de Salamanca. Una de las víctimas, al parecer, presente lesiones provocadas por arma de fuego, tal y como ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Minutos antes de las tres de la mañana, los servicios de emergencia han recibido una llamada del Cuerpo Nacional de Policía en el centro que informaba de una agresión a la altura del número 28 de la calle Moriscos, en Salamanca capital, donde al menos una persona había resultado herida por arma de fuego.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón herido por arma de fuego que es trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y, según informa el Cuerpo Nacional de Policía, también se prestado asistencia a una mujer que ha resultado herida al ser agredida con un objeto.