Dos fallecidos tras chocar con su coche e incendiarse en la presa de Bárcena de Ponferrada

Dos personas perdieron la vida en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente con su vehículo, que posteriormente se incendió, en la presa de Bárcena de Ponferrada.

Según informaron fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 Castilla y León, el siniestro se ... produjo a las 1.02 horas en paraje conocido como Disque del Collado, donde el vehículo sufrió una salida de vía, chocó y se incendió.

Tras recibir una llamada de alerta de lo ocurrido, la sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso a los Bomberos de Ponferrada, Guarida Civil de León y Emergencias Sanitarias-Sacyl que, a su llegada al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes del vehículo.

