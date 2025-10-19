Suscribete a
Dos fallecidos tras chocar con su coche e incendiarse en la presa de Bárcena de Ponferrada

El vehículo se salió de la vía en el paraje conocido como Disque del Collado

León

Dos personas perdieron la vida en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente con su vehículo, que posteriormente se incendió, en la presa de Bárcena de Ponferrada.

Según informaron fuentes del servicio de emergencias 1-1-2 Castilla y León, el siniestro se ... produjo a las 1.02 horas en paraje conocido como Disque del Collado, donde el vehículo sufrió una salida de vía, chocó y se incendió.

