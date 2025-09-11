Dos detenidos en Valladolid por intentar parar a un ciclista durante el recorrido de la Vuelta Otras doce personas han sido identificadas por saltarse las vallas en otro punto

Dos activistas han sido detenidos en la tarde de este jueves en Valladolid tras intentar colarse en el circuito de la contrarreloj que se desarrolla en la capital vallisoletana. Arrestados al tratar de interceptar a uno de los ciclistas, saltándose la valla al paso de una de las motocicletas, por ahora el único otro incidente sería la identificación de otras quince personas en un punto diferente del recorrido por entrar en el mismo mientras no pasaba ningún equipo.

Las detenciones se han producido poco después de las tres de la tarde, cuando los ciclistas realizaban la crono y pasaban junto a la Plaza de la Universidad, en pleno centro de la ciudad. En este lugar se había apostado un nutrido grupo de manifestantes portando banderas palestinas y numerosas pancartas contra Israel.

Dos de estos ciudadanos han intentado saltar a la calzada, que se encontraba vallada, al paso de uno de los ciclistas lo que ha provocado la inmediata movilización de los efectivos de la Policía Nacional que vigilaban el recorrido. Se han vivido entonces de mucha tensión y gritos que han concluido con la inmovilización de dos personas que han sido detenidas y trasladadas a dependencias municipales.

Además, según fuentes de Policía de Policía Nacional y Delegación del Gobierno, otras quince personas han sido identificadas en el Paseo Zorrilla, a la altura de El Corte Inglés, cuando intentaban saltar a la calzada. En ese momento no pasaban ciclistas, pero se les han tomado los datos para proponer su sanción.