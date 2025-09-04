Dos detenidos en Valladolid por asaltar a un mendigo para robarle dos euros

Agentes de Policía Nacional de Valladolid han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de lesiones sobre un mendigo al que golpearon para arrebatarle dos euros y un dispositivo PDA, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron este martes por la tarde frente a un supermercado de la capital. Allí se encontraba víctima, un varón que pedía dinero a los clientes que entraban y salían del establecimiento. Fue en ese momento cuando otros dos hombres, conocidos de vista de la víctima, le pidieron el dinero que había obtenido con las limosnas.

Si bien el mendigo accedió en un principio a dárselo, dos euros, posteriormente recapacitó y les pidió que le devolvieran el dinero. Sin embargo, los otros dos hombres no solo no le devolvieron el dinero, si no que además la emprendieron a golpes y patadas con el hombre, arrebatándole a la fuerza un dispositivo PDA que tenía, mientras estaba postrado en el suelo pidiendo auxilio a gritos.

Huida

Los dos agresores abandonaron precipitadamente el lugar por miedo a que alguien auxiliara a la víctima, y poco después se personó un indicativo de la Policía Nacional uniformado en labores preventivas de seguridad ciudadana.

Los agentes tomaron nota de la descripción de los autores, y dada la situación de vulnerabilidad de la víctima, la trasladaron ellos mismos en el vehículo policial al centro de Salud de Delicias, para que fuera atendido de las lesiones que presentaba.

Una vez expedido el parte facultativo de asistencia sanitaria, la víctima presentó la correspondiente denuncia en dependencias policiales, trasladando los hechos al grupo de investigación correspondiente.

Los investigadores policiales, tras determinar la identidad de los dos presuntos autores, cursaron una orden de detención de los dos varones, quienes fueron localizados este miércoles por una patrulla de motoristas uniformados en las inmediaciones de la Plaza de Lola Herrera, donde fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia y un delito de lesiones.

Los dos detenidos han permanecido bajo custodia policial, hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.