Dos detenidos en Valladolid por amenazas con arma blanca tras una disputa vecinal

La Policía Nacional detuvo en la tarde del pasado lunes, 27 de octubre, a dos varones por un delito de amenazas y a uno se le imputó además un delito de lesiones. Los hechos sucedieron en el barrio de la Pilarica de Valladolid, después de ... una disputa entre vecinos.

A primera hora de la tarde del día 27, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por el 091 para intervenir en una presunta reyerta, donde según el requirente se encontraban implicadas unas veinte personas. Una vez en el lugar, los agentes observaron la existencia de dos grupos enfrentados, separados, que intercambiaban insultos y eran contenidos por sus familiares.

En coordinación con la Policía Local de Valladolid, se recabó información de una de las partes. Esta manifestó que el conflicto se originó por las molestias derivadas de las obras en una vivienda del piso superior, lo que desencadenó una discusión verbal entre vecinos. La disputa continuó en la calle y derivó en amenazas mutuas con armas blancas, en concreto dos cuchillos de cocina.

Uno de los implicados acabó con una lesión superficial en la mano derecha, por lo que una ambulancia le trasladó, bajo custodia policial, al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, para recibir atención médica antes de su puesta a disposición policial.

Los agentes localizaron los cuchillos implicados bajo dos vehículos estacionados en la zona.

Por todo lo ocurrido se procedió a la detención de ambos implicados por un presunto delito de amenazas, imputándosele a uno de ellos además un delito de lesiones. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que ha acabado decretando su libertad.