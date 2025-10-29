Suscribete a
Dos detenidos en Valladolid por amenazas con arma blanca tras una disputa vecinal

Los ruidos por las obras de una vivienda originaron el conflicto

Hay dos cuchillos de cocina intervenidos

Condenado a un año y nueve meses de cárcel el exprocurador socialista Ángel Hernández por maltrato a su expareja

Coche de la Policía Nacional
Coche de la Policía Nacional

M. S. B.

Valladolid

La Policía Nacional detuvo en la tarde del pasado lunes, 27 de octubre, a dos varones por un delito de amenazas y a uno se le imputó además un delito de lesiones. Los hechos sucedieron en el barrio de la Pilarica de Valladolid, después de ... una disputa entre vecinos. 

