Dos detenidos tras una peligrosa persecución de un coche robado en Salamanca

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a dos hombres que iban en un coche robado el día anterior en Extremadura, no sin antes perseguirles por la A-62. Los agentes habían detectado en el Centro de transportes de Guijuelo, un turismo con dos ocupantes « ... que levantaron sus sospechas», y estos huyeron del lugar «al verse observados», incorporándose a la A-66, sentido Salamanca.

La matrícula del vehículo les delató: había sido sustraído el día anterior, en el casco urbano de Plasencia (Cáceres), por lo que se inició un operativo de seguimiento e intercepción, en el que participaron patrullas de tráfico y seguridad ciudadana, la USECIC, y coordinado el operativo desde el COC (Centro Operativo Complejo), todos ellos de la Comandancia de Salamanca.

Ante el riesgo existente, la central -con el principal fin de evitar posibles accidentes- movilizó de inmediato todos los medios disponibles anteriormente citados, organizando un dispositivo urgente para interceptar el coche. Los luego detenidos, mostraron «una conducción temeraria que puso en riesgo a los agentes», lo que llevó al establecimiento de un dispositivo de cierre de la A-62 por parte de la USECIC, en su acceso a Salamanca.

La rápida movilización y actuación de todos los guardias civiles participantes en el dispositivo permitió que, a pesar de las tentativas de escape, se pudiera interceptar el vehículo y a sus ocupantes. Se trataba de dos varones residentes en Plasencia, con numerosos antecedentes penales. Se recuperó también una escopeta también robada del interior del mismo coche.

Por todo ello se procedió a la detención de ambos como supuestos autores de los delitos de hurto de vehículo, conducción temeraria y tenencia ilícita de armas, siendo posteriormente puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, el cual ha decretado su libertad con cargos.