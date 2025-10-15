Suscribete a
Dos detenidos tras una peligrosa persecución de un coche robado en Salamanca

Los arrestados, vecinos de Plasencia, huyeron al notarse «observados»

Dos detenidos tras una peligrosa persecución de un coche robado en Salamanca
Guardia civil

ABC

Salamanca

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido a dos hombres que iban en un coche robado el día anterior en Extremadura, no sin antes perseguirles por la A-62. Los agentes habían detectado en el Centro de transportes de Guijuelo, un turismo con dos ocupantes « ... que levantaron sus sospechas», y estos huyeron del lugar «al verse observados», incorporándose a la A-66, sentido Salamanca.

