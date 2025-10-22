Suscribete a
Doña Sofía afirma que contribuirá «personalmente» a difundir 'EsperanZa'

La Reina emérita visita en Zamora la exposición recién inaugurada de Las Edades del Hombre, que califica de «preciosa»

Un mensaje de 'EsperanZa' desde Zamora «al mundo»

La Reina Sofía visita la XVIII Exposición de Las Edades del Hombre 'EsperanZa', junto con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco
La Reina Sofía visita la XVIII Exposición de Las Edades del Hombre 'EsperanZa', junto con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

Zamora

La Reina Sofía visitó este miércoles en la iglesia de San Cipriano y en la Catedral de Zamora la XVIII Exposición de Las Edades del Hombre 'EsperanZa', de la que llamaron especialmente su atención las obras de El Greco, Goya y Pablo Gargallo, entre ... otros artistas cuyas obras componen la muestra, que podrá visitarse en la capital zamorana hasta el día 5 de abril de 2026.

