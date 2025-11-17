Suscribete a
ABC Premium

La Diputación de Segovia diseña un presupuesto de más de 92,8 millones de euros para 2026

La institución provincial aumenta en un 42% la inversiones y reduce la deuda en un 71,32%

Castilla y León advierte a Montero de que «no» aceptará «cupos separatistas» en el modelo de financiación autonómica

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y el diputado Óscar Moral
El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y el diputado Óscar Moral ICAL

ABC

Segovia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha presentado este lunes la propuesta de Presupuesto para 2026 que alcanza los 92.806.000 euros. Estas cuentas, que llevará al Pleno que se celebrará el próximo jueves 27 de noviembre, suponen ... un incremento del tres por ciento respecto a 2025, y destacan por el aumento de las inversiones en un 42 por ciento y la reducción de la deuda de la institución provincial en un 71,32 por ciento «que permite ver con optimismo la solvencia financiera de la que goza la Diputación», tal y como expresaba De Vicente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app