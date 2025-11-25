Suscribete a
La Diputación de León vuelve a batir récord y contará con un presupuesto de 240 millones en 2026

La institución proyecta en la capital una residencia para alojar a estudiantes de municipios de menos de 20.000 habitantes

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, el vicepresidente, Valentín Martínez, y el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, presentan los presupuestos del ejercicio 2026
El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el responsable de Hacienda, Santiago Dorado, han presentado el borrador de presupuestos para 2026, que bate un nuevo récord y crece 11,1 millones hasta alcanzar la cifra de 240 millones, acompañados del ... vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Asistencia a Municipios, Valentín Martínez.

