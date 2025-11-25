La Diputación de León vuelve a batir récord y contará con un presupuesto de 240 millones en 2026

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el responsable de Hacienda, Santiago Dorado, han presentado el borrador de presupuestos para 2026, que bate un nuevo récord y crece 11,1 millones hasta alcanzar la cifra de 240 millones, acompañados del ... vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Asistencia a Municipios, Valentín Martínez.

Los gastos de personal acaparan 66,5 millones, con una subida de casi un tres por ciento, y un porcentaje de coste del 27,71 por ciento del total -el más bajo en los últimos años- para una plantilla de 1.350 trabajadores. Los gastos ordinarios, con una cifra similar a la del año pasado, alcanzan 85,7 millones

Las transferencias corrientes se presupuestan inicialmente en 32,5 millones, de los que ocho son par el Plan de Empleo y 5,7 para el Instituto Leonés de Cultura, que incrementa su dotación en 250.000 euros. Las transferencias de capital, destinadas a inversiones de ayuntamientos y juntas vecinales llegan a los 19,3 millones y suben en 900.000 euros. Este capítulo, recordó Dorado, suele crecer sustancialmente con las partidas y actuaciones que se asumen con cargo al remanente de Tesorería, que incrementa notablemente la cifra global del presupuesto final. Una de las novedades de este año es la inclusión de una partida de 400.000 euros destinada a planes de emergencia en prevención y extinción de incendios, dotada con 400.000 euros; 300.000 propios y 100.000 de la Junta.

Se establece un fondo de contingencia dotado con tres millones, pendientes principalmente de la más que posible revisión salarial de los funcionarios, recordó el responsable de Hacienda y las inversiones reales se cifran provisionalmente en 32,1 millones, con un incremento de 4,2.

Residencia de estudiantes

Álvarez Courel ha anuncia que la institución proyecta construir una residencia de estudiantes de la zona de La Granja de la capital, destinada a alumnos de la provincia que estén empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes y para iniciar los pasos necesarios para su ejecución se establece una consignación inicial de un millón de euros. La Diputación tendrá que concretar con el Ayuntamiento de León las condiciones de la propuesta en la que, dijo, por parte de la corporación que encabeza «la implicación del equipo de gobierno es grande», informa Ical.

Noticia Relacionada Bembibre (León) se manifiesta por la sanidad pública y en contra de «escandalosas» listas de espera ABC Unas 2.000 personas acuden a la convocatoria de la Federación a la que pertenece la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana, con el apoyo de Oncobierzo

El reparto del presupuesto inicial, que se someterá a votación en pleno este viernes, por áreas determina que las políticas sociales contarán con 64,3 millones, un 27,5 por ciento del total y entre los gastos previstos hay partidas sobre derechos sociales que ascienden a 37 millones (la ayuda a domicilio, que incluye los centros de atención especializada, es la más costosa y llega a los 27,3 millones.