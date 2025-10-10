Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las noticias de ABC: Trump presume de logros en la resolución del conflicto en Gaza
El tiempo
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

La Diputación edita la tercera Guía del Cocido de la marca Alimentos de Valladolid, que ya incluye a 42 establecimientos

En la publicación se pueden consultar precios, días disponibles, ingredientes y elaboración

Presentación de la Guía del Cocido de Alimentos de Valladolid
Presentación de la Guía del Cocido de Alimentos de Valladolid Ical

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado por tercer año consecutivo la Guía del Cocido de establecimientos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid, que este año reúne a 42 establecimientos de la capital y la provincia, lo que ... supone un aumento del 50 por ciento en el número de establecimientos participantes respecto al 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app