Dimite antes del Pleno la concejal de Hacienda de Segovia que administraba una empresa que construyó trasteros ilegales

El portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, defiende que es una «decisión personal» y agradece su «trabajo bien hecho»

La hasta ahora concejal de Hacienda de Segovia, Rosalía Serrano, en una imagen de archivo
La concejal de Hacienda de Segovia, Rosalía Serrano, ha dimitido minutos antes del Pleno del Ayuntamiento tras su presunta implicación en el llamado 'caso Rosalía', que le afecta como administradora de una empresa que construyó en 2022 ocho trasteros sin la licencia urbanística correspondiente.

