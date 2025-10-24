Suscribete a
La Junta respaldará la declaración de León como 'Gran Ciudad' si lo aprueba el Pleno del Ayuntamiento

En una «fructífera» reunión, el alcalde de León ofrece al Gobierno regional más suelo para vivienda pública juvenil y colaboración en proyectos culturales

El desempleo baja un 6,6% en Castilla y León en el tercer trimestre, con 7.000 parados menos este último año

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene un encuentro con el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene un encuentro con el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz ICAL

El alcalde de León, José Antonio Diez, calificó de «fructífera» la reunión mantenida este viernes en Valladolid con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se abordó la posible constitución de la capital como Gran Ciudad, que la ... Junta apoyaría si la propuesta recibe el respaldo de la corporación municipal.

