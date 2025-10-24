La Junta respaldará la declaración de León como 'Gran Ciudad' si lo aprueba el Pleno del Ayuntamiento

El alcalde de León, José Antonio Diez, calificó de «fructífera» la reunión mantenida este viernes en Valladolid con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se abordó la posible constitución de la capital como Gran Ciudad, que la ... Junta apoyaría si la propuesta recibe el respaldo de la corporación municipal.

Confiado en que la solicitud contaría con el apoyo unánime de los grupos políticos representados, el alcalde comento que «ese estatus supondría una mejora y una ayuda en la modernización y en la gestión administrativa del propio Ayuntamiento». En el encuentro, como informa Ical, también se analizó la situación de los distintos proyectos que lleva a cabo la administración autonómica en León y el regidor trasladó la predisposición a seguir cediendo suelo municipal para la construcción de vivienda pública destinada a los jóvenes, a lo que Fernández Mañueco se mostró «evidentemente, muy receptivo».

Diez también repasó con el presidenta la colaboración y apoyo del Consistorio en distintas iniciativas culturales que se desarrollarán en la ciudad en los próximos meses y a lo largo de 2026 por parte de la Junta. «Los proyectos que está desarrollando la Junta siguen avanzando y algunos, como digo, son nuevos compromisos en otras actuaciones», comentó.