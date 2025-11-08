Día de la Provincia de Valladolid: «dignificar» la política desde lo local

Son a quienes primero se dirigen los vecinos ante un problema, una necesidad, una demanda... Incluso aunque no sea de competencia municipal. Son los alcaldes y concejales, sobre todo en los pueblos, los de la política más próxima y a quienes este sábado se ha ... reconocido en el acto del Día de la Provincia de Valladolid, celebrado en Laguna de Duero.

«Vosotros sois el alma de vuestros pueblos, pilares», ha ensalzado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante cerca de un millar de ediles vallisoletanos, pero haciendo extensivas sus palabras al conjunto de quienes integran los 2.248 ayuntamientos de la Comunidad. «Desde luego, en estos tiempos que corren en la política» en la que se ha «convertido en un espectáculo de ruido, frases vacías, ahí estáis vosotros, que dignificáis la labor de gobernar, servir a los vecinos», siendo «cercanos» a sus demandas y a la vez «transformar la realidad» y «rendir cuentas». «Eso es gobernar», ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha recordado que antes de ese cargo pasó también por la política local como alcalde y presidente de diputación.

«Hacéis una labor impagable», ha reconocido Mañueco del trabajo de alcaldes y concejales, restando «tiempo» a familia, trabajo y amigos. «Muchísimas gracias por vuestra labor», ha recalcado, además de llamar a «estar orgullosos», en este caso, ha expresado, de la provincia de Valladolid.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, también ha destacado el papel de alcaldes y concejales. «Son eso, fidelidad, cariño y tesón ante la adversidad», ha dicho, además de llamar a que continúen con esa «inagotable labor» que realizan. También ha reclamado una «financiación local justa y equitativa para todos los ayuntamientos».