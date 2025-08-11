Devuelta a sus padres una niña de cuatro años que se fugó de casa de madrugada después de que la riñeran

La Policía Nacional ha entregado a sus padres esta madrugada a una niña de 4 años que permanecía extraviada en el barrio de las Delicias, en Valladolid capital, tras abandonar el domicilio familiar después de que la riñera su madre, según han informado fuentes policiales.

A las 00:30 horas de este lunes una dotación uniformada de la Policía Nacional, en vehículo oficial con distintivos, ha sido comisionada por la Sala CIMACC 091 para acudir al barrio de las Delicias, donde se había alertado de la presencia de una niña pequeña aparentemente perdida, recoge Ep.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con un ciudadano que, mientras paseaba con su familia, había observado a la menor sola y sentada en un banco. Tras intentar sin éxito obtener información sobre su situación y el paradero de sus padres, había procedido así a contactar con la Policía Nacional.

Los agentes intentaron dialogar con la menor, sin lograr obtener datos relevantes, por lo que fue trasladada a la Comisaría Provincial de Valladolid para su atención. Allí, la niña manifestó espontáneamente que había abandonado su domicilio tras una reprimenda de su madre, con la intención de dirigirse a casa de su abuela.

Durante la intervención, los funcionarios no observaron lesiones ni signos de descuido en la menor, quien se encontraba en buen estado de higiene. Las gestiones realizadas en comisaría permitieron identificar el posible centro escolar de la menor, y mediante imágenes de la entrada del colegio, se logró confirmar su vinculación con el mismo.

Con esta información, los agentes recorrieron junto a la menor las inmediaciones del colegio, logrando finalmente que señalara un portal como su domicilio. Al acceder al edificio, la niña condujo a los agentes hasta el piso donde reside, que tenía la puerta abierta.

Tras llamar reiteradamente al timbre sin obtener respuesta, los agentes accedieron al interior identificándose como Policía Nacional, hasta llegar a la habitación donde la menor despertó a sus padres. Ambos progenitores, visiblemente sorprendidos, manifestaron no haber tenido ningún conflicto grave con la niña. Explicaron entonces que, tras celebrar un cumpleaños familiar, se habían retirado a descansar y olvidaron cerrar la puerta con llave.

Durante la intervención, los agentes observaron cómo la menor abrazaba a sus padres, sin detectar indicios de maltrato o negligencia en el entorno familiar. Por tanto, se procedió a dejar a la niña bajo el cuidado de sus progenitores.

La Policía Nacional recuerda la importancia de mantener medidas de seguridad en el hogar y agradece la colaboración ciudadana que permitió una rápida actuación en este caso.