Detienen a un menor por apuñalar con una navaja a un joven durante las fiestas de Astorga (León)

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años que apuñaló presuntamente a un joven de 21 durante una pelea multitudinaria ocurrida en las fiestas de Santa Marta de Astorga (León). Al parecer, la agresión tuvo que ver con «motivos sentimentales», han precisado fuentes de la investigación, ya que el atacante es supuestamente amigo de la actual pareja de una joven que había mantenido previamente una relación con la víctima.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:15 horas del pasado 30 de agosto, cuando los agentes intervinieron para separar a un numeroso grupo de jóvenes que participaban en una pelea múltiple durante un evento musical, han explicado este sábado las mismas fuentes. Varios de los implicados presentaban cortes y contusiones, aunque en ese momento rehusaron tanto asistencia médica como presentar denuncia, ofreciendo «versiones contradictorias sobre lo sucedido».

Media hora después, la Policía Nacional tuvo que intervenir nuevamente al tener conocimiento de que uno de los jóvenes identificados en la riña inicial presentaba una herida sangrante en el costado. La víctima, un varón de 21 años natural de Astorga, manifestó haber sido agredido con una navaja por uno de los participantes en la pelea. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado en ambulancia al Hospital de León, donde permaneció ingresado varios días hasta recibir el alta médica.

Las investigaciones posteriores permitieron esclarecer el origen del altercado, que estaría relacionado con cuestiones sentimentales, ya que supuestamente el agresor era amigo de la actual pareja de una joven que había mantenido previamente una relación con la víctima.

Tras la toma de declaraciones a testigos e implicados, los agentes lograron identificar plenamente al autor de la agresión, un menor de 17 años residente en San Andrés del Rabanedo. El joven fue localizado, detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.