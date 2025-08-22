Detienen a un hombre por apuñalar en el abdomen a otro en un establecimiento comercial de Segovia

Efectivos de la policía Local de Segovia y de la Nacional han detenido este viernes a un hombre como presunto autor de un apuñalamiento en el abdomen a otro varón ocurrido a las 16.44 horas en un establecimiento comercial de la calle de José Zorrilla.

El presunto agresor abandonó el establecimiento tras el apuñalamiento y fue localizado pocos minutos después en su propio domicilio, donde fue detenido para su traslado a la comisaría del cuerpo nacional de policía, informa Ical.

El Servicio de Emergencias 112 explicó que recibió una llamada por una agresión en la calle José Zorrilla de la capital del Acueducto. En el aviso, se explicaba que había un varón de 31 años herido con un cuchillo en el abdomen, por lo que se pasó los datos a las policías Local y Nacional y a Sacyl.

La persona agredida fue trasladada al hospital de Segovia.