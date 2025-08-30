Detenidos tres varones en Valladolid, uno menor, tras agredir a un hombre con una navaja y robarle

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a a tres varones, uno de ellos menor de edad, por los delitos de robo con violencia y lesiones, concretamente a un hombre al que agredieron en el brazo con una navaja de 30 centímetros de longitud total y hoja de 14 centímetros, para robarle una cadena plateada, según detalla un comunicado enviado a los medios.

Los hechos sucedieron a las 5 horas de la madrugada del 24 de agosto, en el marco del 'Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio', cuando agentes de la Policía Nacional que patrullaban en vehículo con distintivos oficiales por la plaza San Juan Bautista de la Salle, con calle Paulina Harriet, próxima a zonas de ocio de Valladolid, observaron una pelea entre varios individuos.

Ante la situación, se dirigieron al lugar y solicitaron apoyo mediante los canales de comunicación habilitados. Al percatarse de la presencia policial, tres personas emprendieron la huida a la carrera. Uno de ellos arrojó una navaja al suelo y fue interceptado por los agentes en la plaza. Los otros dos individuos fueron reconocidos por los funcionarios por intervenciones anteriores relacionadas con la tenencia de armas blancas.

Noticia Relacionada Seis detenidos por una riña multitudinaria en Roa de Duero (Burgos) ABC La pelea comenzó a raíz de un enfrentamiento entre un conductor y un peatón en las fiestas patronales

Minutos después, otro indicativo de Policía Nacional localizó a tres individuos en la calle Paulina Harriet con Gregorio Fernández, uno de los cuales presentaba heridas sangrantes en el brazo y costado derecho. Esta persona manifestó haber sido abordado por varios individuos que le sustrajeron una cadena y le agredieron con una navaja.

En el cacheo de seguridad realizado al joven interceptado en su huida se halló una cadena plateada, que fue identificada por la víctima como la sustraída, así como tres tarjetas de débito a nombre de distintas personas. Posteriormente, los agentes recuperaron la navaja arrojada por el detenido, con manchas de sangre, junto a una sudadera azul marino. La víctima reconoció el arma como la utilizada en la agresión.

Ante los indicios recabados y el reconocimiento directo por parte de la víctima se procedió a la detención del individuo. El herido fue trasladado por ambulancia al Hospital Universitario Río Hortega, donde fue atendido por heridas ocasionadas con arma blanca que requirieron sutura, tres puntos en el costado, puntos en el antebrazo y dos puntos en la zona interna del brazo.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y una vez se terminó la fase documental fue puesto a disposición de la Fiscalía de menores, que decretó su libertad. Las diligencias continuaron abiertas para esclarecer la participación del resto de implicados. La investigación determinó que uno de los dos varones huidos no agredió directamente a la víctima, pero si jaleaba a sus amigos durante la agresión y les proporcionaba cobertura. El otro varón fue uno de los que golpeó a la víctima por todo el cuerpo.

Los dos presuntos autores fueron plenamente identificados, localizados y detenidos, uno a las 10 horas del pasado 28 de agosto y otro a media tarde del mismo día. A los tres varones, tanto al menor como a los dos mayores de edad, se les imputan los delitos de robo con violencia y lesiones.

Los agresores están vinculados a un grupo juvenil de carácter violento, si bien en este caso su objetivo era ejecutar el robo con violencia, de lo que resultó herida por arma blanca una persona, que no tenía relación alguna con estos grupos. Una vez fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, ésta decretó su libertad.