Detenidos tres jóvenes por una pelea en el centro de Burgos

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a tres jóvenes de 19 años de edad como presuntos autores materiales de una agresión en el trascurso de una pelea en el centro de la ciudad, según han informaron este miércoles fuentes policiales. El pasado 5 de septiembre, sobre las cinco de la mañana, se recibieron múltiples avisos en la Sala 092 de Policía Local, que informaban de una pelea en la confluencia de la calle Cardenal Segura con la plaza de Los Castaños.

Varias dotaciones de la Policía Local de Protección Ciudadana -UPC- y Respuesta Rápida -URR- acudieron al lugar y localizaron a un varón tendido en el suelo, semiconsciente, que había perdido mucha sangre. Los agentes solicitaron un servicio de ambulancia, mientras dos sanitarias libres de servicio colaboraban en auxiliar a la víctima.

Los agentes recabaron información de los múltiples testigos que se encontraban en el lugar, pudiendo identificar a tres varones implicados directamente y que habían huido antes de su llegada, informa Ical.

Un vehículo de Policía Local logró localizar en la avenida del Arlanzón, frente al Coliseum, a estos tres jóvenes, deteniendo a a dos de ellos. El tercero saltó el malecón del río Arlanzón, no pudiendo darle alcance pese a estar ya identificado. Sobre las 11,45 horas, y tras diversas pesquisas, se logró identificar al tercer implicado, procediéndose a su detención.