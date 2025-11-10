Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet lanza un aviso por una borrasca atlántica que dejará fuertes lluvias y tormentas

Detenidos tras sufrir un accidente al encontrarles droga y útiles «para cometer robos»

La conductora del vehículo dio positivo en estupefacientes y los arrestados se les relaciona con hurtos denunciados en Cantabria

Detenidas 18 personas por robar 12 toneladas de cobre con valor de 1,7 millones por toda España

Objetivos intervenidos por la Policía y la Guardia Civil en el vehículo siniestrado
Objetivos intervenidos por la Policía y la Guardia Civil en el vehículo siniestrado ABC
M. A.

M. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el hospital y detenidos. Así han acabado dos personas que tuvieron un accidente de tráfico a la altura de la localidad palentina de Amusco en cuyo vehículo la Guardia Civil y la Policía Nacional encontraron droga preparada supuestamente para su venta, objetos sustraídos y ... herramientas y útiles para «cometer robos y otros delitos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app