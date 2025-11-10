Detenidos tras sufrir un accidente al encontrarles droga y útiles «para cometer robos»

En el hospital y detenidos. Así han acabado dos personas que tuvieron un accidente de tráfico a la altura de la localidad palentina de Amusco en cuyo vehículo la Guardia Civil y la Policía Nacional encontraron droga preparada supuestamente para su venta, objetos sustraídos y ... herramientas y útiles para «cometer robos y otros delitos».

Así lo ha asegurado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en la provincia palentina, que además ha informado de que la conductora del vehículo dio positivo en estupefacientes, por lo que también se contempla un posible delito contra la seguridad vial. y se investiga si los arrestados -un hombre y una mujer- podrían estar relacionados con hurtos cometidos en los últimos días en Cantabria.

Tras el siniestro vial, ambos tuvieron que ser trasladados al Hospital Río Carrión de Palencia. Fue al registrar el vehículo accidentado cuando se les intervino «más de 30 gramos de cocaína en envoltorios preparados para su venta» que podría haber alcanzando los 2.000 euros en el mercado ilícito y «unos 1.000 euros en billetes de diferente valor», según han informado las mismas fuentes.

También hallaron «una importante cantidad y variedad de útiles e instrumentos destinados a la comisión de robos con fuerza». Entre estos efectos se encontraban «herramientas de trabajo como formones, alicates, tenazas, llaves inglesas, destornilladores, llaves tipo 'allen', martillos, un taladro, una barra de uña y una cizalla».

Teléfonos y un patinete eléctrico

Localizaron, además, varios juegos de llaves «para forzar cerraduras mediante el denominado 'Bumping', un extractor de bombillos de cerradura, dos bombillos de cerradura uno de ellos con un tornillo dentro, unos guantes y unas galgas de precisión».

Había navajas, cuchillos, ropa con las etiquetas puestas, tarjetas SIM de operadoras de telefonía, un patinete eléctrico y gran cantidad de teléfonos móviles, uno de los cuales, al parecer, había sido sustraído a su propietario del interior de un vehículo aparcado en Santander.

Ahora, Policía Nacional y Guardia Civil investigan si alguno de estos efectos pudiera provenir de robos con fuerza cometidos en la provincia de Palencia y otras limítrofes y si los ahora detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes por robos con fuerza en Cantabria, pudieran estar relacionados con alguno de los robos que recientemente se han cometido en esa zona.

Ambos han sido puestos en libertad con cargos.