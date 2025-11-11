Detenidos seis ultras por agredir con botellas a seguidores del equipo rival antes del partido entre la Segoviana y el Real Ávila

Vecinos y a la vez rivales. Los partidos entre la Gimnástica Segovia y el Real Ávila siempre han sido más que un encuentro de fútbol. Un derbi entre provincias limítrofes sobre el césped que también ha dejado notar siempre en la grada ... que el triunfo en ese partido suponen más que tres puntos. Y la rivalidad llegaba en el último encuentro a tal extremo que ya antes de sonar el pitido inicial el municipal segoviano de La Albuera, comenzaba literalmente el choque.

Hasta el punto de llegar a las manos. Ocurría el pasado 19 de octubre, día del 'clásico' con motivo de la séptima jornada del Grupo 1 de la Segunda RFEF. Unas tres horas antes de la cita futbolística, a eso de las 15.00 horas un grupo de hinchas locales vinculados al grupo ultra 'Segovirras' protagonizaba una agresión con botellas y otros objetos contundentes contra aficionados del equipo visitante que se encontraban en las inmediaciones de la calle Tercios Segovianos de esta capital, cerca del campo de fútbol.

Ahora, gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento, los agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Segovia han logrado identificar a varios de los implicados. Seis ya han sido detenidos por su presunta implicación en los desórdenes públicos, mientras continúan para identificar al resto de los participantes en los hechos previos a un partido por el que había establecido de antemano un dispositivo de seguridad.

Además, según ha informado la Policía a través de una nota difundida por la Subdelegación del Gobierno en Segovia, los seis arrestados también han sido propuestos para sanción administrativa por una posible infracción de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Además, por parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se ha propuesto para para sanción a otros 36 aficionados por hechos vinculados también sobre la vulneración de la misma norma contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Segovia es el encargado de los hechos.