Detenidos seis ultras por agredir con botellas a seguidores del equipo rival antes del partido entre la Segoviana y el Real Ávila

Hasta el punto de llegar a las manos. Ocurría el pasado 19 de octubre, día del 'clásico' con motivo de la séptima jornada del Grupo 1 de la Segunda RFEF. Unas tres horas antes de la cita futbolística, a eso de las 15.00 horas un grupo de hinchas locales vinculados al grupo ultra 'Segovirras' protagonizaba una agresión con botellas y otros objetos contundentes contra aficionados del equipo visitante que se encontraban en las inmediaciones de la calle Tercios Segovianos de esta capital, cerca del campo de fútbol.
Ahora, gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento, los agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Segovia han logrado identificar a varios de los implicados. Seis ya han sido detenidos por su presunta implicación en los desórdenes públicos, mientras continúan para identificar al resto de los participantes en los hechos previos a un partido por el que había establecido de antemano un dispositivo de seguridad.
Además, según ha informado la Policía a través de una nota difundida por la Subdelegación del Gobierno en Segovia, los seis arrestados también han sido propuestos para sanción administrativa por una posible infracción de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Además, por parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se ha propuesto para para sanción a otros 36 aficionados por hechos vinculados también sobre la vulneración de la misma norma contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Segovia es el encargado de los hechos.
