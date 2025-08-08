Detenidos los hijos de una vecina por 'okupar' una vivienda mientras los propietarios estaban fuera
Habían cambiado la cerradura y alegaron que creían que el piso estaba deshabitado
La Policía ha detenido en Valladolid en la madrugada de este viernes un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada de una vivienda situada en el Parque Alameda y donde los propietarios no podían acceder con sus llaves, que trasladaron a los agentes que llevaban una semana fuera del municipio por motivos laborales y, al regresar, encontraron que no podían acceder a su domicilio. La cerradura había sido cambiada y en el interior se encontraban los hijos de una vecina.
Al intentar acceder con las llaves originales facilitadas por la propietaria, los agentes comprobaron que no era posible abrir la puerta. Tras llamar al timbre, dos personas abrieron la puerta y declararon que se encontraban en el interior desde el pasado 3 de agosto, alegando que pensaban que la vivienda estaba deshabitada.
Los agentes realizaron diferentes gestiones para confirmar la legítima propiedad del inmueble. En el buzón de la vivienda se halló correspondencia a nombre de la propietaria, lo que reforzó la veracidad de su testimonio. Además, los vecinos del inmueble corroboraron que los requirentes eran los moradores, por lo que se procedió a la detención inmediata de los ocupantes del piso, según informa en una nota de prensa la Dirección General de la Policía.
Durante el traslado de los detenidos por las escaleras del portal, se produjeron altercados verbales. Tanto la mujer como el varón profirieron insultos y amenazas sobre los vecinos y la propietaria. Finalmente, los agentes constataron que la puerta de la vivienda quedó perfectamente cerrada con las llaves de la nueva cerradura, entregadas por los detenidos.
Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que determinó su puesta en libertad, a la espera, en su caso, del correspondiente juicio.
