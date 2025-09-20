Detenidos dos empresarios por contratar trabajadores en situación «irregular» y no darles de alta en la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos empresarios del sector de la construcción por presuntamente haber contratado a sabiendas a trabajadores en «situación irregular» y no darlos de alta en la Seguridad Social. Se enfrentan ahora a un posible delito Contra los Derechos de los Trabajadores.

Fue en el marco de colaboración entre organismos públicos para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y contra el empleo irregular, cuando se desarrolló una investigación sobre una empresa dedicada a las reformas y la construcción.

En febrero de 2025 se llevó a cabo una inspección en una obra ubicada en una localidad vallisoletana, donde se estaban realizando trabajos de construcción de un edificio de viviendas. En el transcurso de la actuación se localizó una cuadrilla de siete trabajadores que al tratar de ser identificados «aportaron verbalmente identidades falsas, llegando a identificarse dos de los trabajadores con los mismos datos de filiación», siendo por tanto todos ellos trasladados a dependencias policiales al objeto de lograr su plena identificación, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Valladolid en un comunicado.

Tras una «compleja investigación policial» los agentes pudieron constatar que realmente se trataba de seis trabajadores de una empresa que se había constituido ese mismo mes a través de la compraventa de las participaciones sociales de otra mercantil, modificándose la denominación social y nombramiento de dos nuevos administradores solidarios.

Al parecer, el séptimo trabajador era uno de esos administradores solidarios, quien «intentó ocultar su condición de empresario identificándose como el resto de los trabajadores con datos de filiación falsos» tratando de hacerse pasar por otro empleado más.

Los seis trabajadores identificados eran «ciudadanos extranjeros que carecían de contrato laboral y alta en el sistema de la Seguridad Social», cinco de ellos además estaban «en situación administrativa irregular«, sin disponer por tanto de autorización de residencia y trabajo en España; el sexto trabajador identificado se encontraba en situación de permanencia legal en España al estar en periodo de estancia, si bien tampoco disponía de autorización para trabajar.

Como consecuencia de las gestiones operativas de investigación, se pudo determinar que «en el listado de trabajadores facilitado al empresario contratista, ninguno de los identificados se correspondía con los trabajadores de la obra objeto de la actuación inspectora».

Por ende la empresa responsable disponía de una plantilla de seis trabajadores en el centro de trabajo, «todos ellos carecían de alta en el sistema de la Seguridad Social y autorización para trabajar en España», por lo que se pudo determinar que los empresarios, de manera voluntaria y consciente, dispusieron de los seis trabajadores conociendo su «situación administrativa irregular que les impedía trabajar de manera legal en España, no tratándose por tanto de un acto aislado sino de una pluralidad de contrataciones».