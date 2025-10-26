Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Detenido en Valladolid el hostelero que tenía empleados a doce inmigrantes en situación irregular

Realizaban jornadas de diez horas y no estaban dados de alta en la Seguridad Social

Coche de la Policía Nacional abc

Valladolid

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un empresario como presunto autor de un delito relacionado con la explotación laboral de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular.

La investigación, que ha sido desarrollada por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y ... Falsedades Documentales (Ucrif), se inició con una investigación conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, centrada en un establecimiento hostelero de la ciudad. En sucesivas inspecciones se constató la presencia reiterada de trabajadores sin autorización de residencia ni permiso de trabajo en España. Durante las actuaciones se identificaron un total de doce empleados en situación irregular.

