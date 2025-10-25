Detenido en Valladolid un hombre reclamado por Moldavia por dos violaciones a una menor

Agentes de Policía Nacional en Valladolid han detenido a un hombre sobre el que pesaba una orden europea de detención (OED) desde el pasado 18 de octubre. El hombre había sido condenado a 20 años de prisión por la violación de una menor en ... abril del 2019 y una segunda vez en noviembre de 2021, en la ciudad de Gribova, en Moldavia.

Los agentes se encontraban patrullando en un vehículo rotulado realizando labores preventivas de seguridad ciudadana para evitar la comisión de delitos, cuando vieron a tres individuos que por su actitud les suscitaron sospechas, detalla en un comunicado.

Cuando identificaron a los tres hombres al consultar las bases de datos policiales, comprobaron que sobre uno de ellos pesaba una orden europea de detención. El hombre presentó a los agentes una documentación «falsa» al objeto de «ocultar su verdadera identidad», pero los policías localizaron una tarjeta de identidad con su verdadero nombre entre sus pertenencias.

La orden europea determinaba la inmediata detención del individuo, de origen moldavo, interesada por un juzgado de la ciudad de Drochia en Moldavia. En la requisitoria judicial se dejaba constancia que el hombre había sido condenado a 20 años de prisión por la violación de una menor en abril del 2019 y una segunda vez en noviembre de 2021, en la ciudad moldava de Gribova.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del sujeto por un delito de falsedad documental y por la orden de detención europea y a su traslado a dependencias policiales para su custodia.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid pusieron en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, la detención de este hombre, decretando la autoridad judicial su ingreso inmediato en prisión.