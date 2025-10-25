Suscribete a
Detenido en Valladolid un hombre reclamado por Moldavia por dos violaciones a una menor

La autoridad judicial decreta su ingreso inmediato en prisión

H. D.

Valladolid

Agentes de Policía Nacional en Valladolid han detenido a un hombre sobre el que pesaba una orden europea de detención (OED) desde el pasado 18 de octubre. El hombre había sido condenado a 20 años de prisión por la violación de una menor en ... abril del 2019 y una segunda vez en noviembre de 2021, en la ciudad de Gribova, en Moldavia.

