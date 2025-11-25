Suscribete a
Detenido en Salamanca tras estar varios meses recluido en su domicilio para eludir una orden de ingreso en prisión

Abandonó su trabajo y para mantenerse recluido, contó con la ayuda de personas de su entorno más cercano

ABC

Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un hombre que permanecía recluido en su domicilio desde hacía varios meses para evitar cumplir una orden judicial de ingreso en prisión dictada el pasado mes de junio por un delito de malos tratos.

