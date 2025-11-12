Suscribete a
Detenido por robar piezas por valor de 1.500 euros en un taller mecánico de Palencia

El hombre había saltado un vallado perimetral para acceder al negocio

Valla del taller y las piezas robadas
La Policía Local de Palencia ha detenido a un varón de 36 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza de piezas por valor de 1.500 euros en un taller mecánico situado en la calle Francia.

Dos patrullas acudieron ... al aviso del propietario del negocio, que alertaba de haber encontrado a una persona con un carro saliendo de sus instalaciones con varias piezas de su propiedad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

