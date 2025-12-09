Detenido por robar el bolso a una mujer de avanzada edad que se apoyaba en un andador

Hacia las diez y media de la mañana de este domingo una mujer de avanzada edad se encontraba en el céntrico Paseo Zorrilla de Valladolid paseando con su andador cuando un hombre tiró de su bolso y se lo llevó para huir después ... en bicicleta.

La Policía Nacional recibió varias llamadas para alertar de lo ocurrido y pudo interceptar instantes después al presunto ladrón, al que se le requisaron 150 euros.

Los alertantes aseguraban que se había producido un robo por el método del 'tirón' a la altura del 164 de la citada vía y que el presunto autor había escapado montando en bicicleta hacia el barrio de La Farola de la capital vallisoletana.

Los agentes, que se encontraban próximos al lugar de los hechos, se dirigieron por la Carretera de la Esperanza y, al llegar a la Avenida de Irún, observaron a un individuo con las características descritas, circulando en bicicleta por la acera en dirección contraria. Ante la coincidencia, procedieron a su interceptación «para realizar las comprobaciones oportunas», según ha informado la Subdelegación del Gobierno este martes en un comunicado.

El botín

En el cacheo preventivo se localizaron en el bolsillo del pantalón del hombre 150 euros en billetes de 10 euros perfectamente doblados, junto con un paquete de tabaco y diversas monedas por valor de 15,90 euros. El individuo manifestó que el dinero era de su propiedad. A escasos metros, junto a unos contenedores, los agentes hallaron un bolso de mujer que contenía un teléfono móvil, un juego de llaves y una cartera con documentación y un DNI.

Por otra parte, otra dotación policial desplazada al lugar de los hechos entrevistó a la víctima, quien relató que «el autor, vestido completamente de negro y montado en una bicicleta vieja», le arrebató el bolso mientras lo sujetaba con su mano derecha y los mangos de su andador.

La mujer, que pudo evitar la caída gracias a su apoyo en el citado aparato, confirmó que «el bolso sustraído contenía 150 euros en billetes de 10 euros, diversas monedas, un paquete de tabaco, un teléfono móvil, llaves de casa y documentación personal».

Los testigos presentes corroboraron la versión de la víctima. Así que ante los indicios que situaban al individuo «como responsable del robo con violencia y al encontrarse indocumentado, los agentes procedieron a su detención», trasladándolo a dependencias policiales.

Una vez concluido el atestado policial se dio traslado del mismo junto al detenido a la autoridad judicial que decretó «su inmediato ingreso en prisión», han asegurado las mismas fuentes.